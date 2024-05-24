Члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану погодили рішення про примусову евакуацію дітей з окремих населених пунктів Харківської області.
Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Дітей-сиріт із Харківщини примусово евакуюють
"Обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 123 дітей планується здійснити із 36 населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів", – йдеться в повідомленні.
Як зазначається, спочатку евакуйованих планують розмістити у Харкові, а згодом їх прийматимуть на Волинщині.
"До проведення евакозаходів долучаться ЮНІСЕФ, а також організація "СОС Дитячі Містечка", – пояснили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
10 років «русской весны»: чому російська гібридна агресія не мала успіху в Харкові та Одесі, але мала в Донецьку
Як додали в Міністерстві, ця безкоштовна евакуація проводитиметься протягом 60 діб.
З прикордоння Харківщини евакуювали майже 10 тисяч людей
Нагадаємо, що станом на 18 травня з прикордонних районів Харківщини евакуювали майже 9900 тисяч людей, зокрема з Вовчанська виїхало майже 2,5 тисячі мешканців.
Про це повідомляли в ДСНС.
Як зазначалося, виїхати з небезпечних районів людям допомагають поліцейські та надзвичайники.