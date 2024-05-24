Члени Координаційного штабу з питань проведення обов’язкової евакуації населення в умовах воєнного стану погодили рішення про примусову евакуацію дітей з окремих населених пунктів Харківської області.

Про це повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Дітей-сиріт із Харківщини примусово евакуюють

"Обов’язкову евакуацію у примусовий спосіб 123 дітей планується здійснити із 36 населених пунктів Богодухівського, Ізюмського, Куп’янського та Чугуївського районів", – йдеться в повідомленні.

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Як зазначається, спочатку евакуйованих планують розмістити у Харкові, а згодом їх прийматимуть на Волинщині.

"До проведення евакозаходів долучаться ЮНІСЕФ, а також організація "СОС Дитячі Містечка", – пояснили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

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Як додали в Міністерстві, ця безкоштовна евакуація проводитиметься протягом 60 діб.

З прикордоння Харківщини евакуювали майже 10 тисяч людей

Нагадаємо, що станом на 18 травня з прикордонних районів Харківщини евакуювали майже 9900 тисяч людей, зокрема з Вовчанська виїхало майже 2,5 тисячі мешканців.

Про це повідомляли в ДСНС.

Як зазначалося, виїхати з небезпечних районів людям допомагають поліцейські та надзвичайники.