Спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх у межах робочих візитів до країн Північної Африки в Нуакшоті Нуакшот офіційно відкрив Посольство України в Ісламській Республіці Мавританія.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

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Україна активізує співробітництво з Мавританією

"Започаткування діяльності українського дипломатичного представництва у Нуакшоті є свідченням рішучості України активізувати співробітництво з Мавританією як важливим партнером в регіоні Сахель.", – зазначає МЗС, цитуючи виступ Субха.

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Як повідомляється, у ході візиту до Мавританії спецпредставник зустрівся з главою МЗС Мавританії Мохамедом Салемом Ульд Мерзуґом. Представники країн обговорили розвиток політичного діалогу між Києвом та Нуакшотом, а також шляхи активізації та подальшого розвитку двостороннього співробітництва в торговельно-економічній, енергетичній, сільськогосподарській, гірничодобувній сферах, галузях інформаційно-комунікаційних технологій, культури та освіти.

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"Однією з основних тем зустрічі стало обговорення важливості участі Мавританії у Глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня на рівні Президента, який з лютого поточного року очолює Африканський Союз", –додали в Міністерстві закордонних справ України.

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Також Максим Субх надав учасникам заходу актуалізовану інформацію щодо збройної агресії Росії та зусиль українського народу та ЗСУ, спрямованих на захист України.

Україна відкрила посольства в Африці

Нагадаємо, що ще в 2023 році Володимир Зеленський поставив українській дипломатичній службі завдання відкрити нові посольства в Африці.

Про це заявля міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, як передає пресслужба МЗС.

Як зазначалося, ще в грудні 2023 року запрацювало українське посольство в Аккрі, столиці Гани.

За його словами, розширення дипломатичної присутності також відкриє нові можливості для української держави, бізнесу та громадян.