Спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх у межах робочих візитів до країн Північної Африки в Нуакшоті Нуакшот офіційно відкрив Посольство України в Ісламській Республіці Мавританія.

Про це повідомляє Міністерство закордонних справ.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!

Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Україна активізує співробітництво з Мавританією

"Започаткування діяльності українського дипломатичного представництва у Нуакшоті є свідченням рішучості України активізувати співробітництво з Мавританією як важливим партнером в регіоні Сахель.", – зазначає МЗС, цитуючи виступ Субха.

Advertisement

Як повідомляється, у ході візиту до Мавританії спецпредставник зустрівся з главою МЗС Мавританії Мохамедом Салемом Ульд Мерзуґом. Представники країн обговорили розвиток політичного діалогу між Києвом та Нуакшотом, а також шляхи активізації та подальшого розвитку двостороннього співробітництва в торговельно-економічній, енергетичній, сільськогосподарській, гірничодобувній сферах, галузях інформаційно-комунікаційних технологій, культури та освіти.

Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги для України
Більше по темі

Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги для України

У пакеті наявні танки, боєприпаси різного типу, машини, запчастини та інше.

"Однією з основних тем зустрічі стало обговорення важливості участі Мавританії у Глобальному саміті миру у Швейцарії 15-16 червня на рівні Президента, який з лютого поточного року очолює Африканський Союз", –додали в Міністерстві закордонних справ України.

Advertisement

Також Максим Субх надав учасникам заходу актуалізовану інформацію щодо збройної агресії Росії та зусиль українського народу та ЗСУ, спрямованих на захист України.

Україна відкрила посольства в Африці

Нагадаємо, що ще в 2023 році Володимир Зеленський поставив українській дипломатичній службі завдання відкрити нові посольства в Африці.

Про це заявля міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, як передає пресслужба МЗС.

Як зазначалося, ще в грудні 2023 року запрацювало українське посольство в Аккрі, столиці Гани.

За його словами, розширення дипломатичної присутності також відкриє нові можливості для української держави, бізнесу та громадян.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
Читати далі
У Румунії російського дипломата оголосили персоною нон грата Росія
У Румунії російського дипломата оголосили персоною нон грата
Київ Пост
2г тому
Росія використовує Молдову для випробувань своїх нових технологій впливу та втручання Росія
Росія використовує Молдову для випробувань своїх нових технологій впливу та втручання
За матеріалами Укрінформ
3г тому
Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги для України Міжнародні відносини
Німеччина оголосила про черговий пакет військової допомоги для України
Київ Пост
3г тому
Угорщина "переосмислює" своє членство в НАТО Міжнародні відносини
Угорщина "переосмислює" своє членство в НАТО
Київ Пост
7г тому
Спонсорований контент
" Попередній Росіяни будуть надалі використовувати тему збиття літака Іл-76 для ІПСО
Далі » Дітей-сиріт із Харківщини примусово евакуюють