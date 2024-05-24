Росія 2310 разів за добу обстріляла Донеччину, використовуючи артилерію, авіабомби та РСЗВ "Смерч".

Про це повідомляє поліція Донецької області.

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РФ обстріляла Донеччину

"Руйнувань зазнали 57 цивільних об’єктів – 50 житлових будинків, підприємство, заклад охорони здоров’я, гараж, господарська споруда, газогони", – зазначили в поліції.

Як уточнила поліція Донецької області, на Торецьк Росія скинула три керовані авіабомби КАБ-250, внаслідок чого поранені 2 цивільні особи, пошкоджені три багатоповерхівки й приватна оселя.

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Також дві бомби КАБ-250 росіяни скинули на селище Нью-Йорк, внаслідок чого пошкоджені 33 приватні будинки.

"Костянтинівку російські війська накрили зі "Смерчів" – пошкоджено 10 приватних осель, гараж і три газопроводи. Внаслідок обстрілу Селидового з РСЗВ "Смерч" є пошкодження на території підприємства", – додали в поліції.