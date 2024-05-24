Росія 2310 разів за добу обстріляла Донеччину, використовуючи артилерію, авіабомби та РСЗВ "Смерч".
Про це повідомляє поліція Донецької області.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
РФ обстріляла Донеччину
"Руйнувань зазнали 57 цивільних об’єктів – 50 житлових будинків, підприємство, заклад охорони здоров’я, гараж, господарська споруда, газогони", – зазначили в поліції.
Як уточнила поліція Донецької області, на Торецьк Росія скинула три керовані авіабомби КАБ-250, внаслідок чого поранені 2 цивільні особи, пошкоджені три багатоповерхівки й приватна оселя.
Також дві бомби КАБ-250 росіяни скинули на селище Нью-Йорк, внаслідок чого пошкоджені 33 приватні будинки.
"Костянтинівку російські війська накрили зі "Смерчів" – пошкоджено 10 приватних осель, гараж і три газопроводи. Внаслідок обстрілу Селидового з РСЗВ "Смерч" є пошкодження на території підприємства", – додали в поліції.
Росія обстріляла Донеччину майже 2 600 разів
Нагадаємо, що за вчорашню добу РФ 2 648 разів обстріляла Донеччину.
Про це також повідомлялося в поліції Донецької області.
За даними поліції, сили РФ використали артилерію та РСЗВ "Смерч", внаслідок чого руйнувань зазнали 29 цивільних об’єктів і загинула одна особа. Також через авіаудар по Північному поранені троє мешканців.