Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун висловила співчуття щодо новин із Харкова та Харківської області.
Про це повідомляється в пресрелізі ООН.
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Деніз Браун висловила співчуття українцям щодо атак РФ на Харківщину
"Я глибоко засмучена новинами з Харкова та Харківської області, де через удари Збройних сил Російської Федерації знову загинули та були поранені мирні мешканці та зруйновані будинки, підприємства, транспортна та інша цивільна інфраструктура", – повідомила Браун.
За її словами,тисячі мирних мешканців, у тому числі літніх людей та людей з інвалідністю, змушені тікати, залишаючи позаду своє життя.
"ООН і гуманітарні партнери підтримують евакуйованих людей і постраждалих від ударів та надають термінову допомогу", – запевнила координаторка.
Також вона наголосила на тому, що війна руйнує життя та загострює гуманітарні потреби по всій Україні. Міжнародним гуманітарним правом чітко передбачено – безпека цивільного населення та цивільної інфраструктури має бути гарантована.
Росія вдарила по Харкову
Нагадаємо, що вчора Росія обстріляла Харків, через що 7 людей загинули, а ще 21 були поранені.
Про це повідомляла Державна служба України з надзвичайних ситуацій.
Як зазначалося, сили РФ атакували місто ракетами С-300. У ДСНС зазначили, що вдалося ліквідували пожежу на підприємстві, яка виникла внаслідок ракетного обстрілу. Займання відбулося в цеху з папером друкарні "Віват".
У "Віват" також підтвердили удар. Загалом згоріло близько 50 000 книжок.