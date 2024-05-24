Гуманітарна координаторка ООН в Україні Деніз Браун висловила співчуття щодо новин із Харкова та Харківської області.

Про це повідомляється в пресрелізі ООН.

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Деніз Браун висловила співчуття українцям щодо атак РФ на Харківщину

"Я глибоко засмучена новинами з Харкова та Харківської області, де через удари Збройних сил Російської Федерації знову загинули та були поранені мирні мешканці та зруйновані будинки, підприємства, транспортна та інша цивільна інфраструктура", – повідомила Браун.

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За її словами,тисячі мирних мешканців, у тому числі літніх людей та людей з інвалідністю, змушені тікати, залишаючи позаду своє життя.

"ООН і гуманітарні партнери підтримують евакуйованих людей і постраждалих від ударів та надають термінову допомогу", – запевнила координаторка.

Також вона наголосила на тому, що війна руйнує життя та загострює гуманітарні потреби по всій Україні. Міжнародним гуманітарним правом чітко передбачено – безпека цивільного населення та цивільної інфраструктури має бути гарантована.

Росія вдарила по Харкову

Нагадаємо, що вчора Росія обстріляла Харків, через що 7 людей загинули, а ще 21 були поранені.

Про це повідомляла Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

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Як зазначалося, сили РФ атакували місто ракетами С-300. У ДСНС зазначили, що вдалося ліквідували пожежу на підприємстві, яка виникла внаслідок ракетного обстрілу. Займання відбулося в цеху з папером друкарні "Віват".

У "Віват" також підтвердили удар. Загалом згоріло близько 50 000 книжок.