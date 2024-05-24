Служба безпеки України задокументувала чергові злочини Валентини Матвієнко – голови Ради Федерації Федеральних зборів РФ, яка сприяла введенню російських військ в Україну.

Соратниця Путіна санкціонувала повномасштабне вторгнення РФ

Матвієнко входить до найближчого кола російського президента Владіміра Путіна та санкціонувала повномасштабну війну, підписавши рішення Верхньої палати російського парламенту про введення військ РФ на територію України.

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Крім того, посадовиця погодила ратифікацію угод щодо «приєднання» тимчасово окупованих частин Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей до складу Російської Федерації.

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Наразі встановлено, що Матвієнко координує поширення режиму Кремля на цих територіях України під виглядом їхньої інтеграції в «законодавче поле» Росії.

Також вона продовжує публічно поширювати фейки про Сили оборони нашої держави та ситуацію на фронті.

Більше по темі Росія використовує Молдову для випробувань своїх нових технологій впливу та втручання За словами очільника МЗС Молдови, технології випробовують на Молдові, аби застосувати їх пізніше в інших країнах.

У ході численних виступів в ефірах російських пропагандистських телеканалів, посадовиця заперечує існування України як суверенної держави і закликає до її повного захоплення.

Ініційована СБУ судово-лінгвістична експертиза підтвердила факти злочинної діяльності фігурантки проти України.

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Яке покарання загрожує російській посадовиці

На підставі нових доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Матвієнко про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 3 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);

ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників).

Нагадаємо, що раніше фігурантка отримала заочну підозру ще за двома статтями Кримінального кодексу України. Серед яких – підбурення до розв’язання та ведення агресивної війни.

Оскільки зловмисниця перебуває на території Росії, тривають комплексні заходи для її притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави.

Розслідування проводили за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

СБУ повідомила двом соратницям Путіна про підозру в депортації українських дітей

Служба безпеки України повідомила про підозру депутатці Держдуми РФ Яні Лантратовій та її спільниці Інні Варламовій – дружині голови фракції у Федеральних зборах Росії Сергія Миронова, які вивезли з Херсона в Росію двох українських дітей.

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У повідомленні зазначається, що фігурантки входять до близького оточення російського президента Владіміра Путіна та причетні до депортації українських дітей з тимчасово окупованої території України.

За даними слідства, у період тимчасової окупації Херсона зловмисниці примусово вивезли до Росії двох неповнолітніх вихованців місцевого Будинку дитини - новонароджену дівчинку та дворічного хлопчика.

«Щоб «оглянути» дітей перед депортацією, Лантратова та Варламова прибули до обласного центру під виглядом «офіційного візиту» представниць країни-агресора.

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Тоді вони навідались до міського дитбудинку, з якого вивезли двох малюків до Москви нібито для оздоровлення в російських медустановах. Насправді, як встановило слідство, депортовані діти не мали фізичних вад і не потребували медичного втручання», - зазначили у СБУ.