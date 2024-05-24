У Національному антикорупційному бюро України підтвердили початок розслідування щодо можливого витоку інформації. Першого заступника директора бюро відсторонили від виконання обов’язків для забезпечення обʼєктивного розслідування через можливий конфлікт інтересів.
Про це повідомило НАБУ.
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У НАБУ відсторонили заступника директора бюро через розслідування
“Для забезпечення обʼєктивного досудового розслідування, розпочатого за фактом ймовірного витоку інформації, наказом директора НАБУ за відповідною заявою про можливий конфлікт інтересів усунуто першого заступника директора НАБУ від виконання посадових обов’язків та керівництва, закріпленими у внутрішніх документах напрямами та підрозділами”, - ідеться у повідомленні.
У бюро зазначили, що громадськість будуть інформувати про перебіг та результати досудового розслідування.
Також у НАБУ наголосили, що керівництво та колектив бюро максимально зацікавлені в проведенні повного, всебічного та неупередженого розслідування за цим фактом.
Вдома у детектива НАБУ правоохоронці провели обшук
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) роз'яснювали, що жодних обшуків в приміщеннях НАБУ не проводилося.
У САП повідомляли, що здійснюють процесуальне керівництво у досудовому розслідуванні, яке проводить Управління внутрішнього контролю НАБУ за статтями 364 та 387 Кримінального кодексу України щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень співробітниками бюро.
Відповідне провадження розпочали після службової записки викривача – співробітника НАБУ.
"Жодних обшуків або слідчих дій в приміщеннях НАБУ за ініціативою прокурорів САП не проводилося. У вказаному кримінальному провадженні здійснювався обшук виключно за місцем проживання чинного співробітника НАБУ – детектива одного з підрозділів”, - йшлося у повідомленні.