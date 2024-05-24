У Національному антикорупційному бюро України підтвердили початок розслідування щодо можливого витоку інформації. Першого заступника директора бюро відсторонили від виконання обов’язків для забезпечення обʼєктивного розслідування через можливий конфлікт інтересів.

Про це повідомило НАБУ.

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У НАБУ відсторонили заступника директора бюро через розслідування

“Для забезпечення обʼєктивного досудового розслідування, розпочатого за фактом ймовірного витоку інформації, наказом директора НАБУ за відповідною заявою про можливий конфлікт інтересів усунуто першого заступника директора НАБУ від виконання посадових обов’язків та керівництва, закріпленими у внутрішніх документах напрямами та підрозділами”, - ідеться у повідомленні.

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У бюро зазначили, що громадськість будуть інформувати про перебіг та результати досудового розслідування.

Також у НАБУ наголосили, що керівництво та колектив бюро максимально зацікавлені в проведенні повного, всебічного та неупередженого розслідування за цим фактом.