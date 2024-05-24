Президент України під час візиту до Харкова побував на місці зруйнованого російськими ракетами поліграфічного комплексу.

Про це повідомляє очільник країни у своєму Телеграм.

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Президент України відвідав зруйновану харківську типографію Factor druk

«Один із найбільших поліграфічних комплексів Харкова та всієї України. Вчора внаслідок російського ракетного удару тут загинуло семеро людей. Мої співчуття рідним і близьким. Іще 21 людина зазнала поранень. Зруйновано виробничий комплекс, десятки тисяч книжок спалені цим ударом.

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Багато дитячої літератури, навчальних посібників, підручників... Ніколи російський терор не має залишатися безкарним. Ми крок за кроком робимо так, щоб російська держава відчувала наслідки й ціну свого зла», - заявив Володимир Зеленський.