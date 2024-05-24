Президент України під час візиту до Харкова побував на місці зруйнованого російськими ракетами поліграфічного комплексу.
Про це повідомляє очільник країни у своєму Телеграм.
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Президент України відвідав зруйновану харківську типографію Factor druk
«Один із найбільших поліграфічних комплексів Харкова та всієї України. Вчора внаслідок російського ракетного удару тут загинуло семеро людей. Мої співчуття рідним і близьким. Іще 21 людина зазнала поранень. Зруйновано виробничий комплекс, десятки тисяч книжок спалені цим ударом.
Багато дитячої літератури, навчальних посібників, підручників... Ніколи російський терор не має залишатися безкарним. Ми крок за кроком робимо так, щоб російська держава відчувала наслідки й ціну свого зла», - заявив Володимир Зеленський.
Зеленський провів оперативну нараду щодо ситуації на Харківщині
Під час нової оперативної наради Зеленського у Харкові були обговорені питання щодо обстановки в регіоні та підготовки до опалювального сезону.
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Як зазначається, окрему увагу приділили забезпеченню житлом українців, переміщених із територій Харківщини, що зазнають ворожих обстрілів.
"Усе місто, уся Харківщина заслуговують на нашу підтримку, вдячність, на нашу повагу – як і кожна українська громада, кожна наша людина, яка не підкорюється ворогу та робить усе, щоб зберегти життя", – наголосив Зеленський.
Зеленський провів виїздне засідання Ставки у Харкові
Нагадаємо, що 16 травня Володимир Зеленський провів у Харкові засідання Ставки Верховного головнокомандувача.
Про це очільник держави повідомляв у Фейсбуці.
Як зазначалося, розглядалися оперативна обстановка, завдання й потреби кожної залученої бригади, кожного підрозділу, зокрема у Харківській області, у районах Вовчанська та Липців.
Також учасники аналізували перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та українські можливості протидіяти російським наступальним планам.