Президент України Володимир Зеленський провів у Харкові засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

Про це очільник держави повідомив у Фейсбуці.

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Зеленський провів Ставку в Харкові

Президент України заслухав розгорнуту доповідь головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського, командувачів ОСУВ "Хортиця" Юрія Содоля та ОТУ "Харків" Михайла Драпатого.

На Ставці були розглянуті оперативна обстановка, завдання й потреби кожної залученої бригади, кожного підрозділу, зокрема у Харківській області, у районах Вовчанська та Липців.

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Також, за словами Зеленського, учасники детально проаналізували перспективи бойової ситуації, загрози протягом найближчих днів і тижнів та українські можливості протидіяти російським наступальним планам.

Як зауважив Президент, на сьогодні ситуація на Харківщині загалом контрольована, українські воїни завдають російським загарбникам відчутних втрат.

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"Але напрямок залишається вкрай складним - посилюємо наші підрозділи", - повідомив Зеленський.

Крім того, на Ставці керівники Головного управління розвідки Міністерства оборони та Служби зовнішньої розвідки доповіли щодо намірів росіян, а керівник Служби безпеки України - щодо контрдиверсійних заходів.

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"Визначено план подальших дій - і для обласної влади Харківщини, і для всіх структур, які відповідають за безпеку в регіоні", - зазначив Зеленський.

Він також заслухав "доповіді керівників обласної влади з інших прикордонних та прифронтових регіонів: поточна ситуація, основні ризики, ключові потреби. Дав відповідні доручення".