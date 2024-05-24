Українські військові зі спецпідрозділу “Кабул 9” Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) за одну ніч знищили декілька одиниць військового транспорту й техніки російської армії.
Відповідне відео опублікувало ГУР.
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ГУР показало, як перетворює на брухт техніку армії РФ
"Чергова здобич підрозділу ГУР МО України "Кабул 9" за одну ніч знищили декілька одиниць військового транспорту та техніки ворога", - ідеться у повідомленні.
Також внаслідок нічної роботи розвідників росіяни зазнали втрат серед особового складу.
Воїни з ГУР знищили російські військові вантажівки за допомогою дрона
За допомогою дрона українські військові зі спецпідрозділу “Кабул 9” Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ) уразили російські військові вантажівки, якими армія РФ транспортувала особовий склад, зброю та боєприпаси на Запорізькому напрямку.
"Воїни спецпідрозділу «Кабул 9» ГУР МО України продовжують тримати в напрузі російських загарбників на Запорізькому фронті", – зазначили у ГУР.