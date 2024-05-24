813 тисяч осіб постраждали та 8155 загинули в Україні через ДТП за перші 4 місяці поточного року.

Про це повідомляє Опендатабот

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В Україні зростає кількість ДТП

"Майже 6,5 тисяч ДТП з постраждалими зафіксовано в Україні за 4 місяці 2024 року за даними Департаменту патрульної поліції (ДПП). Це на 6% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. 813 осіб загинуло у цих ДТП, а  травмованих – 8155", – йдеться в повідомленні.

Кількість ДТП з постраждалими з вини дітей збільшилася в 1,4 рази цьогоріч і в 3 рази порівняно з 2021 роком. Найбільше таких випадків сталося на Львівщині, Рівненщині, Івано-Франківщині та Волині.

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Як зазначається, найбільше ДТП сталося на Дніпропетровщині – 10% від загальної кількості по країні. Кількість ДТП там зросла на 14,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Також у Львівщині 9% ДТП від загальної кількості, а в Києві – 8%.

 

 

За даними Опендатабот, найбільше людей (70%) від загальної кількості загинуло в ДТП через перевищення швидкості та порушення правил маневрування.

Президент звільнив голову Броварської РДА, який збив людей

Володимир Зеленський звільнив керівника Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка, який у квітні влаштував ДТП у Броварах під Києвом. 

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Про це повідомлялося на сайті Офісу президента.

Як зазначалося, Майбоженко був у стані алкогольного сп'яніння, проігнорував червоне світло світлофора, проїхав перехрестя на заборонений сигнал та влетів у людей. Вміст алкоголю в крові водія становив 2,31 проміле, що в 10 разів більше, ніж дозволено законом.

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