813 тисяч осіб постраждали та 8155 загинули в Україні через ДТП за перші 4 місяці поточного року.

Про це повідомляє Опендатабот.

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В Україні зростає кількість ДТП

"Майже 6,5 тисяч ДТП з постраждалими зафіксовано в Україні за 4 місяці 2024 року за даними Департаменту патрульної поліції (ДПП). Це на 6% більше, ніж за аналогічний період 2023 року. 813 осіб загинуло у цих ДТП, а травмованих – 8155", – йдеться в повідомленні.

Кількість ДТП з постраждалими з вини дітей збільшилася в 1,4 рази цьогоріч і в 3 рази порівняно з 2021 роком. Найбільше таких випадків сталося на Львівщині, Рівненщині, Івано-Франківщині та Волині.

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Як зазначається, найбільше ДТП сталося на Дніпропетровщині – 10% від загальної кількості по країні. Кількість ДТП там зросла на 14,5% порівняно з аналогічним періодом минулого року. Також у Львівщині 9% ДТП від загальної кількості, а в Києві – 8%.