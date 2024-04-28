Президент Володимир Зеленський звільнив керівника Броварської районної державної адміністрації Володимира Майбоженка, який у п'ятницю влаштував ДТП у Броварах під Києвом. 

Відповідне розпорядження опублікували на сайті Офісу президента. 

«Звільнити МАЙБОЖЕНКА Володимира Володимировича з посади голови Броварської районної державної адміністрації Київської області», - йдеться в документі. 

Суд арештував Володимира Майбоженка на два місяці

У суботу посадовцю повідомили про підозру та обрали запобіжний захід.

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Майбоженка взяли під варту на два місяці без права на заставу. 

Його підозрюють у порушенні правил безпеки дорожнього руху в стані сп’яніння. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

ДТП у Броварах 

За даними поліції, Майбоженко був напідпитку, проігнорував червоне світло світлофора, проїхав перехрестя на заборонений сигнал та влетів у людей.

Перевірка на «драгері» показала вміст алкоголю в крові водія 2,31 проміле. Це в 10 разів більше, ніж дозволено законом.

Постраждало четверо людей. Серед них - дитина. 

Двоє потерпілих у тяжкому стані. 

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