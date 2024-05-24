Міжнародний суд ООН зобов’язав Ізраїль негайно припинити військову операцію у Рафаху у секторі Гази і назвав гуманітарну ситуацію там "катастрофічною".

Про це пише Укрінформ з посиланням на CNN.

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В ООН закликали Ізраїль припинити військову операцію у Рафаху

«Ізраїль повинен негайно припинити свій військовий наступ та будь-які інші дії в Рафаху, які можуть створити для палестинської групи в Газі умови життя, що можуть призвести до її повного або часткового фізичного знищення», – заявив голова суду Наваф Салам.

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Він сказав, що суд вважає гуманітарну ситуацію в Рафаху «катастрофічною». Представники ООН вказали, що ситуація «ще більше погіршиться», якщо ізраїльська операція в Рафаху продовжиться, додав він.

Крім цього, Міжнародний суд ООН зазначив, що близько 800 тисяч палестинців були переміщені з початку операції Ізраїлю на Рафах, та заявив, що умови евакуації та проживання, надані Ізраїлем, не є «достатніми для зменшення величезного ризику, на який наражається палестинське населення».

Також суд заявив, що Ізраїль повинен вжити ефективних заходів для забезпечення доступу місіям зі встановлення фактів і слідчих органів ООН для розслідування «звинувачень у геноциді», відкрити прикордонний контрольно-пропускний пункт у Рафаху для надання гуманітарної допомоги та подати звіт протягом одного місяця про прогрес, пов’язаний із ухваленими судом заходами.

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У США закликали Ізраїль обмежити військову кампанію в секторі Гази

Радник Білого дому з національної безпеки Джейк Салліван намагався змусити керівництво Ізраїлю обмежити військову операцію у секторі Гази.

Нещодавно Салліван вирушив з візитами до Ізраїлю та Саудівської Аравії, оскільки США спираються на свого головного арабського союзника в регіоні, щоб знизити напруженість на Близькому Сході в умовах війни між Ізраїлем і ХАМАСом.

Білий дім повідомляв, що Салліван закликатиме прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу провести обмежені операції в Рафаху замість повномасштабного вторгнення, як це сталося в іншій частині сектору Гази.

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Близько мільйона людей ховаються в Рафаху, останньому великому населеному пункті, який ще не захопили ізраїльські наземні війська. Ізраїль обстрілює місто вже кілька місяців, що посилює побоювання щодо наростаючої гуманітарної кризи.

Президент США Джо Байден зайняв жорстку позицію щодо Рафаху, пообіцявши припинити військову допомогу Ізраїлю, якщо той вторгнеться в місто. Попри вторгнення Ізраїлю в деякі райони міста, адміністрація Байдена заявила, що поточні операції ще не перетнули межу, яка могла би стати причиною для припинення постачання зброї.