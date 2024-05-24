Європейський Союз очікує від російської влади пояснень щодо зняття буїв на річці Нарва, де проходить естонсько-російський кордон.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель.

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У ЄС вимагають пояснити дії прикордонників РФ на кордоні з Естонією

Боррель зазначив, що Європейський Союз від самого початку уважно стежить за ситуацією у співпраці та солідарності з Естонією та іншими державами-членами.

«Цей прикордонний інцидент є частиною ширшої схеми провокаційної поведінки і гібридних дій Росії, зокрема на її морських і сухопутних кордонах у регіоні Балтійського моря. Такі дії неприйнятні. Європейський Союз очікує від Росії пояснень щодо зняття буїв та їх негайного повернення», — заявив високий представник ЄС.

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Прикордонники РФ вкрали 24 естонські бакени на річці Нарва

У ніч на 23 травня російські прикордонники вкрали понад 20 бакенів, встановлених в естонських водах прикордонною охороною Естонії для позначення фарватеру.

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Очільник бюро прикордонної охорони Ідаської префектури Еерік Пургель пояснив, що Естонія і Росія щовесни встановлюють на річці Нарві буї для позначення фарватеру. Це пов’язано з тим, що річище Нарви змінюється, і тому кожної весни демаркація фарватеру переглядається.

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«До початку війни в Україні встановлення цих буїв відбувалося в основному за угодою сторін, але з 2023 року Росія не погоджується з естонськими позиціями щодо розміщення буїв.

Ми вирішили встановити плавучі буї на літній сезон згідно з домовленістю 2022 року, тому що вони потрібні, щоб уникнути навігаційних помилок, і щоб наші рибалки та відпочивальники не потрапили помилково у російські води», - сказав Пургель.

Цього року Росія повідомила, що вона не згодна з місцями встановлення приблизно половини з 250 буїв. Перші 50 були встановлені ще 13 травня. Проте в ніч проти 23 травня естонські прикордонники виявили, що прикордонники з Росії почали забирати ці буї і за ніч забрали 24 одиниці.

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Своєю чергою, прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас сказала на урядовій пресконференції, що йдеться про прикордонний інцидент, а точні обставини з'ясовуються.

«Ми підходитимемо до цієї проблеми тверезо, врівноважено, за необхідності також у контакті з союзниками. Ми бачимо ширшу схему, коли Росія намагається своїми діями сіяти тривогу», - сказала Каллас.