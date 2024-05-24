У російському полоні перебувають 403 українських жінки. Чимало з них - незаконно утримувані цивільні.

Про це повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

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РФ утримує понад 400 українок

У Коордштабі зауважили, що також є жінки, доля яких невідома з 2014 року, зниклі безвісти. На численні звернення із вимогою повернути поневолених жінок російська сторона відповідає мовчанкою та ігнорує всі звернення.

Умови утримання українських жінок у російські неволі не відповідають Третій Женевській конвенції про поводження з військовополоненими. Звільнені з полону жінки серед іншого заявляють про приниження, негуманні умови утримання, недостатнє харчування, неможливість отримати кваліфіковану медичну допомогу та зв'язатися з рідними.

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Також росіяни продовжують забороняти представникам Міжнародного комітету Червоного Хреста доступ до місць утримання полонених та цивільних, яких у РФ та на ТОТ налічується понад 100.

Більше по темі Росіяни евакуюють військовослужбовців із Джанкою в Криму Водночас вони почали відновлення та модернізацію двох аеродромів на півострові.

Українська сторона не раз пропонувала Росії в першу чергу звільнити жінок, натомість представники країни-агресорки займаються маніпуляціями, зокрема із різноманітними списками. Але за цим усім криється небажання продовжувати обміни, вважають у Коордштабі.

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Також там наголошують, що жінки, так само як і важкопоранені, важкохворі згідно з міжнародним гуманітарним правом мають бути звільнені з полону або репатрійовані до нейтральних країн у першу чергу.

Натомість офіційні представники Росії роблять вигляд, що не читали підписаних їхньою країною міжнародних угод і не збираються їх виконувати.

З окупації повернули ще 13 дітей

У рамках реалізації плану дій Президента України Bring Kids Back UA з тимчасово окупованих територій вдалосі повернути з Україну ще 13 дітей.

«Сім дітей разом з сім’ями повернулися з ТОТ, ще шестеро – повернуті в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA», - повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

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За словами Єрмака, дітей уже зустріли на рідній землі й усі жахи для них позаду.

Після повернення усі сімʼї відвідали Центр захисту прав дитини, де вже розповіли свої історії компетентним органам.

Також керівник ОП зазначив, що «вдячний колегам з Офісу та команді Офісу омбудсмена за злагоджену роботу, а Державі Катар - за посередництво».

«Задача від Президента - повернути всіх. Працюємо далі», - наголосив Єрмак.