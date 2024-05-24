У Гессені мають намір стати першою федеральною землею Німеччини, яка запровадить українську мову як другу іноземну в школах.

Про це пише Європейська правда з посиланням на Welt.

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Одна з земель ФРН планує ввести українську як другу іноземну мову для вивчення у школі

Міністерство культури у столиці Гессену Вісбадені вже оголосило про конкурс для майбутніх фахівців та вчителів.

Очільник Мінкультури землі Армін Шварц назвав це рішення "чітким знаком солідарності" з Україною, а міністр з міжнародних справ Манфред Пенц – внеском у збереження української ідентичності та культури.

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"Адже ми не хочемо залишати без свого коріння українських біженців та відрізати їх від батьківщини, а навпаки, будуємо міст для їхнього повернення в Україну", – зауважив Пенц.

Посол України в Німеччині Олексій Макеєв назвав нову освітню програму "визнанням української мови як важливої європейської мови".

Хоча в школах інших федеральних земель також існують окремі мовні програми для вивчення української мови, вона не пропонується як звичайна друга іноземна мова.

Німеччина надала черговий пакет військової допомоги Україні

Німеччина оголосила про новий великий пакет військової допомоги Україні. До нього увійшли танки, машини та запчастини, боєприпаси тощо.

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Список оновлено на сайті федерального уряду.

Разом із Данією в рамках спільного проєкту Бундесвер передав ще 10 основних бойових танків LEOPARD 1 A5 на додаток до переданих раніше 30, а також іще 20 кулеметів MG3 для танків і броньованих машин LEOPARD 2, MARDER і DACHS (загалом таких передано вже 158).

У пакеті 8,5 тисячі артилерійських боєприпасів калібру 155 мм; більш як півтора мільйона набоїв до стрілецької зброї; понад 300 штурмових гвинтівок MK 556 і 70 високоточних гвинтівок HLR 338 з 60 тис. набоїв, 11 гвинтівок CR 308, а також 400 світлодіодних ламп.

Доставлено 20 БПЛА-розвідників VECTOR із запчастинами та 34 безпілотники-розвідники RQ-35 HEIDRUN.