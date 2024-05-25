США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні на 275 мільйонів доларів.
Про це повідомили на офіційному сайті Міністерства оборони США.
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«Цей пакет президентських повноважень, який є частиною наших зусиль з надання допомоги Україні у відбитті нападу Росії під Харковом, оцінюється у 275 мільйонів доларів. Це забезпечить Україну додатковими можливостями для задоволення її найбільш нагальних потреб на полі бою», - йдеться в заяві в заяві.
Військова допомога від США: що отримає Україна
У Пентагоні опублікували перелік військової техніки та зброї, яку отримає Україна.
До пакета зокрема увійшли:
- боєприпаси для HIMARS;
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- мінометні снаряди калібру 60 мм;
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- високоточні авіаційні боєприпаси;
- стрілецька зброя та додаткові патрони до стрілецької зброї та гранати;
- підривні боєприпаси;
- протиброньові міни;
- тактичні автомобілі для відновлення техніки;
- шоломи, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту;
- запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.
Зеленський назвав допомогу від США «критично важливою»
Президент Володимир Зеленський відреагував на виділення нового пакета допомоги від США.
«Цей пакет є критично важливим саме зараз, коли ворог посилив атаки вздовж лінії фронту. Сьогодні в Харкові я на власні очі побачив, наскільки важливо зміцнити наших воїнів, щоб захистити наших людей, наші міста й громади», - зауважив глава держави.
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Я вдячний Президенту США Джо Байдену, Конгресу США та обом партіям, а також американському народу за новий пакет військової допомоги, оголошений сьогодні.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) May 24, 2024
До нього увійшли вкрай необхідні ракети великої дальності, високоточні артилерійські боєприпаси, протитанкові засоби й інші…
Німеччина передала Україні систему IRIS-T
Напередодні Берлін оголосив про новий пакет військової допомоги для України.
До нього увійшли, зокрема, артилерійські снаряди, танки Leopard 1 і РСЗВ HIMARS.
Крім того, Німеччина офіційно підтвердила поставку в Україну IRIS-T.
«Ми знову передали Україні комбіновану вогневу установку IRIS-T SLM та IRIS-T SLS - надсучасну і перевірену систему протиповітряної оборони середньої та малої дальності, яка виробляється безпосередньо німецькою промисловістю», - заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус.