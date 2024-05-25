США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні на 275 мільйонів доларів.

Про це повідомили на офіційному сайті Міністерства оборони США. 

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«Цей пакет президентських повноважень, який є частиною наших зусиль з надання допомоги Україні у відбитті нападу Росії під Харковом, оцінюється у 275 мільйонів доларів. Це забезпечить Україну додатковими можливостями для задоволення її найбільш нагальних потреб на полі бою», - йдеться в заяві в заяві.

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Військова допомога від США: що отримає Україна

У Пентагоні опублікували перелік військової техніки та зброї, яку отримає Україна. 

До пакета зокрема увійшли:

  • боєприпаси для HIMARS;
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • мінометні снаряди калібру 60 мм;
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • високоточні авіаційні боєприпаси;
  • стрілецька зброя та додаткові патрони до стрілецької зброї та гранати;
  • підривні боєприпаси;
  • протиброньові міни;
  • тактичні автомобілі для відновлення техніки;
  • шоломи, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту;
  • запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Зеленський назвав допомогу від США «критично важливою»

Президент Володимир Зеленський відреагував на виділення нового пакета допомоги від США. 

«Цей пакет є критично важливим саме зараз, коли ворог посилив атаки вздовж лінії фронту. Сьогодні в Харкові я на власні очі побачив, наскільки важливо зміцнити наших воїнів, щоб захистити наших людей, наші міста й громади», - зауважив глава держави.

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За словами очільника МЗС Молдови, технології випробовують на Молдові, аби застосувати їх пізніше в інших країнах.

Німеччина передала Україні систему IRIS-T 

Напередодні Берлін оголосив про новий пакет військової допомоги для України. 

До нього увійшли, зокрема, артилерійські снаряди, танки Leopard 1 і РСЗВ HIMARS. 

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Крім того, Німеччина офіційно підтвердила поставку в Україну IRIS-T.

«Ми знову передали Україні комбіновану вогневу установку IRIS-T SLM та IRIS-T SLS - надсучасну і перевірену систему протиповітряної оборони середньої та малої дальності, яка виробляється безпосередньо німецькою промисловістю», - заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. 

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