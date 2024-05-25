США оголосили про черговий пакет військової допомоги Україні на 275 мільйонів доларів.

Про це повідомили на офіційному сайті Міністерства оборони США.

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«Цей пакет президентських повноважень, який є частиною наших зусиль з надання допомоги Україні у відбитті нападу Росії під Харковом, оцінюється у 275 мільйонів доларів. Це забезпечить Україну додатковими можливостями для задоволення її найбільш нагальних потреб на полі бою», - йдеться в заяві в заяві.

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Військова допомога від США: що отримає Україна

У Пентагоні опублікували перелік військової техніки та зброї, яку отримає Україна.

До пакета зокрема увійшли:

боєприпаси для HIMARS;

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

мінометні снаряди калібру 60 мм;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

високоточні авіаційні боєприпаси;

стрілецька зброя та додаткові патрони до стрілецької зброї та гранати;

підривні боєприпаси;

протиброньові міни;

тактичні автомобілі для відновлення техніки;

шоломи, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіологічного та ядерного захисту;

запчастини, технічне обслуговування та інше допоміжне обладнання.

Зеленський назвав допомогу від США «критично важливою»

Президент Володимир Зеленський відреагував на виділення нового пакета допомоги від США.

«Цей пакет є критично важливим саме зараз, коли ворог посилив атаки вздовж лінії фронту. Сьогодні в Харкові я на власні очі побачив, наскільки важливо зміцнити наших воїнів, щоб захистити наших людей, наші міста й громади», - зауважив глава держави.