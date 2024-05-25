У Харківському районі зафіксовано два влучання на відкритій місцевості.

Також під час візиту до Харкова Президент провів нараду щодо оперативної обстановки в області.

Більше по темі

«У Слобідському районі одне влучання зафіксовано по будівлі ліцею, інше в промисловій зоні. Без травмованих», - уточнили у прокуратурі області.

«Частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу», - повідомив міський голова Ігор Терехов.

Росіяни вдарили по Слобідському району міста близько першої години ночі.

Пошкоджено три десятки автомобілів та повибивало вікна у навколишніх будинках.

Підписуйтесь на наш Viber-канал .

ЗСУ взяли під контроль територію прикордоння Харківщини

Українські військові взяли під бойовий контроль прикордоння Харківщини, куди зайшли російські окупанти.

Advertisement

Про це напередодні заявив президент Володимир Зеленський.

«Зараз нашим воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти. І я дякую кожному підрозділу, який забезпечує необхідні результати у знищенні окупанта», - сказав президент.

За даними Генштабу, минулої доби, 24 травня, на Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень з росіянами.

Російські військові атакують у районах Липців, Тихого та Вовчанська.

У штабі зазначають, що штурмовими діями українські воїни відтісняють російських військових від переднього краю оборони. На окремих ділянках мають успіх.