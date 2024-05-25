Оновлено 9:30 

У прокуратурі уточнили деталі нічного обстрілу Харкова. 

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За попередніми даними, росіяни вдарили двома ракетами «Іскандер-М». 

Внаслідок обстрілу частково зруйнований ліцей. 

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Пошкоджено три десятки автомобілів та повибивало вікна у навколишніх будинках. 

Росія обстріляла Харків балістикою

Росіяни вдарили по Слобідському району міста близько першої години ночі. 

«Частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу», - повідомив міський голова Ігор Терехов. 

«У Слобідському районі одне влучання зафіксовано по будівлі ліцею, інше в промисловій зоні. Без травмованих», - уточнили у прокуратурі області. 

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Також під час візиту до Харкова Президент провів нараду щодо оперативної обстановки в області.

У Харківському районі зафіксовано два влучання на відкритій місцевості. 

Ніхто не постраждав. 

ЗСУ взяли під контроль територію прикордоння Харківщини

Українські військові взяли під бойовий контроль прикордоння Харківщини, куди зайшли російські окупанти.

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Про це напередодні заявив президент Володимир Зеленський. 

«Зараз нашим воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти. І я дякую кожному підрозділу, який забезпечує необхідні результати у знищенні окупанта», - сказав президент.

За даними Генштабу, минулої доби, 24 травня, на Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень з росіянами. 

Російські військові атакують у районах Липців, Тихого та Вовчанська. 

У штабі зазначають, що штурмовими діями українські воїни відтісняють російських військових від переднього краю оборони. На окремих ділянках мають успіх. 

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