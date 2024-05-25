Оновлено 9:30
У прокуратурі уточнили деталі нічного обстрілу Харкова.
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За попередніми даними, росіяни вдарили двома ракетами «Іскандер-М».
Внаслідок обстрілу частково зруйнований ліцей.
Пошкоджено три десятки автомобілів та повибивало вікна у навколишніх будинках.
Росія обстріляла Харків балістикою
Росіяни вдарили по Слобідському району міста близько першої години ночі.
«Частково зруйновано основну будівлю закладу, вибиті шибки у кількох багатоповерхівках навколо. Постраждав і супермаркет поблизу», - повідомив міський голова Ігор Терехов.
«У Слобідському районі одне влучання зафіксовано по будівлі ліцею, інше в промисловій зоні. Без травмованих», - уточнили у прокуратурі області.
Зеленський відвідав зруйновану харківську типографію Factor druk
У Харківському районі зафіксовано два влучання на відкритій місцевості.
Ніхто не постраждав.
ЗСУ взяли під контроль територію прикордоння Харківщини
Українські військові взяли під бойовий контроль прикордоння Харківщини, куди зайшли російські окупанти.
Про це напередодні заявив президент Володимир Зеленський.
«Зараз нашим воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти. І я дякую кожному підрозділу, який забезпечує необхідні результати у знищенні окупанта», - сказав президент.
За даними Генштабу, минулої доби, 24 травня, на Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень з росіянами.
Російські військові атакують у районах Липців, Тихого та Вовчанська.
У штабі зазначають, що штурмовими діями українські воїни відтісняють російських військових від переднього краю оборони. На окремих ділянках мають успіх.