Росія може використати «замороження війни», щоб підготуватися до нового наступу на Україну.
Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Західні ЗМІ продовжують писати начебто Володимир Путін зацікавлений у припиненні вогню в Україні шляхом переговорів.
Путін досі не зацікавлений у змістовних переговорах, - ISW
Однак аналітики ISW вважають, що риторика Москви та військові дії Росії показують - Путін досі не зацікавлений у змістовних переговорах і будь-якому врегулюванні, «яке завадило б йому домагатися руйнування незалежної української держави».
В ISW зауважили, що військова інтервенція Росії в Криму і на Донбасі у 2014 році порушила численні міжнародні зобов'язання Росії щодо поваги до суверенітету і територіальної цілісності України. Йдеться також про визнання Росією України як незалежної держави в 1991 році й Будапештський меморандум 1994 року, в якому Москва зобов'язалася не підривати суверенітет і територіальну цілісність України.
Росія кинула вагнерівців з «Африканського корпусу» на Вовчанськ
Росія буде використовувати перемир'я для відновлення власних сил
На думку аналітиків, немає підстав вважати, що Кремль дотримуватиметься будь-яких угод щодо поваги цілісності й суверенітету України.
Натомість певні в ISW, будь-яке перемир'я Росія буде використовувати для відновлення власних сил та нового наступу.
«Припинення вогню не заважає Росії відновити наступальну кампанію зі знищення української державності, і Росія використає будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій на території України», - наголошують в ISW.
Аналітики не виключають, що Кремль продовжуватиме вдавати зацікавленість у переговорах у критичні моменти війни.
Таким чином Москва хоче вплинути на ухвалення рішень щодо підтримки України з боку західних партнерів. Також Росія продовжуватиме зусилля, аби добитися попереджувальних поступок від Заходу.
В ISW вважають, що припинення вогню, безумовно, надало б Україні власні можливості для вирішення питань формування Збройних сил і розвитку оборонної промисловості.
Однак у Кремлі небезпідставно очікують, що заморожений фронт зробить підтримку України менш нагальною і важливою для Заходу та дозволить Росії випередити Україну в підготовці до відновлення бойових дій.