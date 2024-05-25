Росія може використати «замороження війни», щоб підготуватися до нового наступу на Україну.

Про це йдеться у новому звіті Інституту вивчення війни.

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Західні ЗМІ продовжують писати начебто Володимир Путін зацікавлений у припиненні вогню в Україні шляхом переговорів.

Путін досі не зацікавлений у змістовних переговорах, - ISW

Однак аналітики ISW вважають, що риторика Москви та військові дії Росії показують - Путін досі не зацікавлений у змістовних переговорах і будь-якому врегулюванні, «яке завадило б йому домагатися руйнування незалежної української держави».

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В ISW зауважили, що військова інтервенція Росії в Криму і на Донбасі у 2014 році порушила численні міжнародні зобов'язання Росії щодо поваги до суверенітету і територіальної цілісності України. Йдеться також про визнання Росією України як незалежної держави в 1991 році й Будапештський меморандум 1994 року, в якому Москва зобов'язалася не підривати суверенітет і територіальну цілісність України.

Більше по темі Росія кинула вагнерівців з «Африканського корпусу» на Вовчанськ За даними британської розвідки, Росія посилює свої сили проти України ресурсами, які раніше були призначені для Африки.

Росія буде використовувати перемир'я для відновлення власних сил

На думку аналітиків, немає підстав вважати, що Кремль дотримуватиметься будь-яких угод щодо поваги цілісності й суверенітету України.

Натомість певні в ISW, будь-яке перемир'я Росія буде використовувати для відновлення власних сил та нового наступу.

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«Припинення вогню не заважає Росії відновити наступальну кампанію зі знищення української державності, і Росія використає будь-яке припинення вогню для підготовки до майбутніх наступальних операцій на території України», - наголошують в ISW.

Аналітики не виключають, що Кремль продовжуватиме вдавати зацікавленість у переговорах у критичні моменти війни.

Таким чином Москва хоче вплинути на ухвалення рішень щодо підтримки України з боку західних партнерів. Також Росія продовжуватиме зусилля, аби добитися попереджувальних поступок від Заходу.

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В ISW вважають, що припинення вогню, безумовно, надало б Україні власні можливості для вирішення питань формування Збройних сил і розвитку оборонної промисловості.

Однак у Кремлі небезпідставно очікують, що заморожений фронт зробить підтримку України менш нагальною і важливою для Заходу та дозволить Росії випередити Україну в підготовці до відновлення бойових дій.