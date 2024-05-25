Українські військові взяли під бойовий контроль прикордоння Харківської області, куди зайшли російські окупанти.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

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Наступ на Харківщину: яка ситуація на полі бою

«Зараз нашим воїнам вдалося взяти під бойовий контроль територію прикордоння, куди зайшли російські окупанти», - сказав президент.

Напередодні він провів нараду в Харкові щодо оперативної обстановки в регіоні.

На засіданні заслухали доповіді військових, керівників спеціальних служб, обласної та міської влад.

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Армія РФ атакує в районах Липців, Тихого та Вовчанська

За даними Генштабу, минулої доби, 24 травня, на Харківському напрямку відбулося 13 бойових зіткнень.

Сили оборони відбили 10 атак у районах Липців, Тихого та Вовчанська.

«Триває бій поблизу населеного пункту Стариця. Ситуація контрольована. Крім того, українські захисники штурмовими діями відтісняють ворога від переднього краю оборони, на окремих ділянках мають успіх», - йдеться у зведенні Генштабу станом на 23:00 п'ятниці.

На Куп’янському напрямку противник 17 разів намагався витіснити українські підрозділи із займаних позицій.

Бойові дії відбувалися в районах населених пунктів Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Стельмахівка, Новоєгорівка, Дружелюбівка та Невське.

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«На даний час продовжуються бої поблизу Новоєгорівки, Петропавлівки й Іванівки. На двох останніх ділянках ворог має частковий успіх, ситуація напружена. Силами оборони України вживаються активні заходи щодо стабілізації обстановки», - відзвітували у штабі ввечері 24 травня.