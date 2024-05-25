Троє людей загинули та двоє поранені внаслідок російських атак на Донеччині. 

Армія РФ обстріляла 9 населених пунктів області. 

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Росія вбила трьох жителів Донеччини

Керовану авіабомбу росіяни скинули на приватний будинок в селі Зелене Поле. 

З артилерії вдарили по Новожеланному. Є пошкодження. 

«Пошкоджено дві адмінбудівлі, приватну оселю, господарчі споруди», - повідомили в поліції. 

Також є руйнування приватних осель у Сіверську. 

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З авіації ворог завдав удару по Іллінівці. Зачепило будинки місцевих жителів та перебило комунікації.

Росіяни обстрілюють Сумщину

Тричі від початку доби російські війська обстріляли прикордоння Сумської області. Під ворожим вогнем опинилися Юнаківська, Білопільська та Краснопільська громади. 

Напередодні росіяни атакували 26 населених пунктів регіону. 

Внаслідок атак загорівся житловий будинок, пошкоджено два домогосподарства та приватний вантажний автомобіль. 

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Також під час візиту до Харкова Президент провів нараду щодо оперативної обстановки в області.

Ніхто з мирних мешканців не постраждав.

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Армія РФ атакувала 7 населених пунктів Запоріжжя 

Протягом доби росіяни 342 рази вдарили по Запорізькій області. 

У більшості випадків гатили з артилерії. 

З авіації двічі вдарили по Новоандріївці. З РСЗВ накрили Роботине, Малу Токмачку та Гуляйполе. Застосували понад сто безпілотників різних модифікацій. 

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«112 БпЛА різної модифікації атакували Гуляйполе, Левадне, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку, Новоандріївку», - відзвітували в ОДА. 

Противник обстріляв житлові квартали Херсонщини

Російські війська не припиняють обстрілювати Херсон та область. 

Напередодні поцілили у житлові квартали населених пунктів області. 

Зокрема пошкоджено 8 приватних будинків. Зафіксоване влучання в об'єкти комунальної та припортової інфраструктури. 

Війська агресора частково зруйнували ліцей у Харкові 

Вночі росіяни вдарили вдарили по Слобідському району Харкова.

За попередніми даними прокуратури, по місту запустили дві ракети «Іскандер-М». 

Внаслідок обстрілу частково зруйнований ліцей, пошкоджені будинки та автомобілі. 

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У Харківському районі зафіксовано два влучання на відкритій місцевості. 

 

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