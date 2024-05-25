Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав союзників НАТО, які постачають зброю Україні, дозволити Києву бити по військових цілях на території Росії.

Про це він заявив в інтерв'ю The Economist.

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«Настав час, щоб союзники подумали, чи варто їм скасувати деякі обмеження, які вони наклали на використання зброї, яку вони надали Україні», - сказав Столтенберг.

Столтенберг закликав зняти обмеження на використання західної зброї

Генсек НАТО наголосив, що Україна має право на захист, який включає також удари по цілях на російській території.

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«Особливо зараз, коли значна частина бойових дій відбувається в Харкові, недалеко від кордону, відмова Україні в можливості використовувати цю зброю проти законних військових цілей на російській території дуже ускладнює її самозахист», - пояснив генсек.

Генсек визнав ймовірність ескалації, однак вказав на нюанс

Столтенберг визнав ризик ескалації.

Більше по темі Росія кинула вагнерівців з «Африканського корпусу» на Вовчанськ За даними британської розвідки, Росія посилює свої сили проти України ресурсами, які раніше були призначені для Африки.

За його словами, завдання полягає в тому, щоб «ця війна не стала повноцінною війною між Росією і НАТО в Європі».

При цьому генсек вважає, що постачання зброї та військові дії - це різні речі.

«Ми проводимо навчання, ми надаємо зброю, боєприпаси Україні, але ми не будемо брати безпосередньої участі з території НАТО в бойових діях над Україною або в Україні. Це зовсім інша річ», - сказав Столтенберг.