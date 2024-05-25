Видавництво Vivat назвало імена працівників типографії Factor druk, які загинули внаслідок ракетного удару по Харкову 23 травня.
Список жертв російської атаки оприлюднила директорка Vivat Юлія Орлова.
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Стали відомі імена загиблих співробітників видавництва Vivat
Від удару по друкарні загинули:
- Тетяна Храпіна - друкар-теснильник
- Роман Строгий - машиніст приклеювальної машини
- Світлана Риженко - брошуровальник
- Ольга Курасова - машиніст швацьких машин та автоматів
- Олена Нінадовська - машиніст швацьких машин та автоматів
- Ганна Минаєва - машиніст комплектувальної машини
- Дмитро Шило - брошуровальник
Удар по друкарні у Харкові
Російські війська обстріляли друкарню у Харкові 23 травня.
Влучили у палітурковий цех.
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На момент обстрілу в друкарні було 50 працівників.
Семеро людей загинули. Ще 22 - постраждали.
Згодом стало відомо, що внаслідок атаки у друкарні згоріло 50 000 книг.