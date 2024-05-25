Співвідношення втрат між українськими та російськими військовими у боях на півночі Харківщині становить один до восьми.

Тобто на одного полеглого воїна ЗСУ припадає 8 знищених окупантів.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Про це сказав президент Володимир Зеленський в інтерв’ю казахському агентству «Власть».

1 до 8: Зеленський назвав співвідношення втрат у боях на Харківщині

«Їхній прорив у напрямку Харкова, який стався трохи більше двох тижнів тому, закінчився військовими жертвами 1 до 8, один українець на вісім росіян», - сказав президент.

Advertisement

Він зазначив, що Володимиру Путіну байдуже на своїх людей - як на цивільних, так і військових.

«До цього на тиждень було близько 2-3 тисяч жертв - я постійно отримую аналітику про вбивство російських військових. 2-3 тисячі сімей втратили своїх дітей. Та йому абсолютно начхати. Путін у цей час у лазні перебуває, або де він там - у спа…» - сказав глава держави.

Більше по темі Культура Харкова сьогодні Харківʼянка та авторка 5 збірок поезій Міла Машнова про те, як змінилася сфера культури в місті після повномасштабної війни.

Російський наступ на Харківщину

10 травня Росія почала новий наступ на Харківську область.

Напередодні президент Володимир Зеленський заявив, що українські військові взяли під бойовий контроль прикордоння області, куди зайшли російські окупанти.

Раніше глава держави припустив, що травневий наступ РФ може бути лише першою хвилею ширших атак.

Advertisement

Ситуація на Харківському напрямку

За даними Генерального штабу, від початку доби росіяни тричі атакували українські підрозділи на Харківському напрямку.

«Дві штурмові дії відбито в районі Липців без успіху для противника. Ще одне бойове зіткнення триває в районі Вовчанська. Сили оборони продовжують укріплювати свої рубежі», - йдеться у зведенні Генштабу станом на 10 ранку 25 травня.

На Куп’янському напрямку підрозділи ЗСУ відбили дві атаки в районі Петропавлівки та Невського. Ще одне бойове зіткнення триває.

У Генштабі кажуть, що ситуація на цій ділянці фронту напружена.

«Наші захисники проводять заходи з посилення позицій переднього краю оборони. Вживаються заходи для стабілізації обстановки», - повідомили в ЗСУ.