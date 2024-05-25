Держбюро розслідувань розпочало слідство у справі про прорив ворога через державний кордон у Харківській області, у якій фігурують командири 125 окремої бригади тероборони.

Йдеться про залишення позицій на Харківщині.

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Про це відомо з ухвали суду, яка внесена до Єдиного реєстру судових рішень, пише Укрінформ.

Справа проти командирів 125-ї бригади

Як зазначається в ухвалі, виникла необхідність встановлення відповідності дій військових посадових осіб щодо залишення бойових позицій 10.05.2024 силами 125 окремої бригади Сухопутних військ в районі населених пунктів Стрілеча, Красне, Борисівка, Пильне Харківського району та Гатище Чугуївського району, а також інших позицій.

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За даними слідства, командування 125 бригади та підпорядкованих їй підрозділів, зокрема 415 окремого стрілецького батальйону, 23 механізованої бригади та 172 окремого стрілецького батальйону, не організувало належним чином оборону позицій на кордоні з РФ.

У документі зазначається, що в розслідуванні щодо зриву оборони позицій фігурують 56 військових. Зокрема, командири взводів, радіотелефоністи, санінструктори, гранатометники, стрільці, снайпери та навідники.

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«Внаслідок недбалого ставлення до військової служби, не організували належним чином оборону позицій на кордоні Харківської області та РФ, що призвело до втрати вказаних позицій, військової техніки та особового складу підрозділу», - йдеться в ухвалі.

Наразі в рамках розслідування призначено військову експертизу.

Управління ДБР у Полтаві вилучає низку таємних військових документів, щоб проводити розслідування. Серед документів - бойові розпорядження, оперативні директиви, план фортифікацій.