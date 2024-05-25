Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов прогнозує, що безпілотні морські судна зможуть повністю домінувати над звичайними бойовими кораблями РФ.

Про це він сказав під час форуму United24.

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За словами Буданова, морські дрони дають свій результат. 

Знищено третину потенціалу Чорноморського флоту РФ

«Ця техніка працює - це найголовніше. Вона дає результат. Люди дають результат, які працюють на цій техніці. Третина знищеного бойового потенціалу Чорноморського флоту Росії - це максимально пристойний показник», - заявив глава ГУР.

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У розвідці нагадали, що дрони Magura V5 уже встигли знищити російський розвідувальний корабель Іван Хурс, десантні судна Акула і Серна, ракетний корабель Ивановец, ВДК Цезарь Куников і патрульний корабель Сергей Котов.

Україна вдосконалює морські дрони

За словами Кирила Буданова, роботизовані морські платформи вдосконалюються. На них, зокрема, встановлюють системи для ураження невеликих надводних та повітряних цілей, а також для нанесення ударів по узбережжях. 

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«Системи модернізуються. Технології освоюються. З’являються нові технології. Тож з часом ми побачимо, мабуть, повну домінацію безекіпажних морських суден над звичними бойовими кораблями», - спрогнозував Кирило Буданов. 

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Sea Baby оснастили «Градом»

Голова СБУ Василь Малюк розповів, що морські дрони Sea Baby, які почали оснащувати реактивною системою залпового вогню «Град», зможуть працювати як по наземних, так і по морських цілях. 

За словами очільника СБУ, «Град» - це не єдине озброєння, яке СБУ використовує на цьому морському дроні.

«Є багато інших видів озброєння, які дрон на собі несе як багатоцільова платформа», - сказав Малюк. 

Раніше джерела Kyiv Post у спецслужбі повідомили про успішне застосування модернізованих безпілотників на Кінбурнській косі.

Військово-морські безпілотники Sea Baby були використані також для руйнування частини Кримського мосту в липні 2023 року.

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