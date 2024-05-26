Американська компанія SpaceX витрачає значні ресурси для протидії спробам Росії заглушити супутниковий зв'язок Starlink в Україні.

Про це написав засновник компанії Ілон Маск у соцмережі Х.

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Росія намагається заглушити Starlink в Україні

«SpaceX витрачає значні ресурси на боротьбу з російськими спробами глушіння (Starlink - ред.). Це складна проблема», - повідомив Ілон Маск.

За його словами, росіянам вдалося «вимкнути» всі системи зв’язку, крім Starlink.

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Росія змогла порушити роботу Starlink на фронті, - ЗМІ

Раніше видання The New York Times повідомляло, що Росія дедалі частіше перешкоджає роботі супутникового зв'язку Starlink в Україні. Для цього росіяни використовують новітні технології.

Зокрема, за даними ЗМІ, РФ порушила роботу супутникового інтернету Starlink перед наступом на Харківщину.

Starlink є важливим для воїнів ЗСУ. Адже вони використовують системи для зв’язку, збору розвідданих та атак за допомогою дронів.