Американська компанія SpaceX витрачає значні ресурси для протидії спробам Росії заглушити супутниковий зв'язок Starlink в Україні.
Про це написав засновник компанії Ілон Маск у соцмережі Х.
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Росія намагається заглушити Starlink в Україні
«SpaceX витрачає значні ресурси на боротьбу з російськими спробами глушіння (Starlink - ред.). Це складна проблема», - повідомив Ілон Маск.
За його словами, росіянам вдалося «вимкнути» всі системи зв’язку, крім Starlink.
Росія змогла порушити роботу Starlink на фронті, - ЗМІ
Раніше видання The New York Times повідомляло, що Росія дедалі частіше перешкоджає роботі супутникового зв'язку Starlink в Україні. Для цього росіяни використовують новітні технології.
Зокрема, за даними ЗМІ, РФ порушила роботу супутникового інтернету Starlink перед наступом на Харківщину.
Starlink є важливим для воїнів ЗСУ. Адже вони використовують системи для зв’язку, збору розвідданих та атак за допомогою дронів.