Передчасний початок російського наступу підірвав успіх РФ на півночі Харківської області.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни.

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РФ почала свій наступ на Харківщині з обмеженими силами

Аналітики вважають, що російські війська розпочали свою наступальну операцію з обмеженими силами та не встигли перекинути туди значні резерви.

Це, на думку фахівців, призвело до зниження темпів російського просування і наступальних операцій.

«Такий сповільнений темп, імовірно, надає українським силам тактичні можливості для контратаки, хоча українські сили ще не проводять обмежену контрнаступальну операцію, метою якої є повне витіснення російських військ з північної частини Харківської області», - йдеться у звіті.

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Експерти вказують на розрізненість російських підрозділів, що діють на Харківщині, та явну нерішучість військових РФ щодо залучення до бойових дій наявних резервів.

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В ISW вважають - це свідчить про те, що російські війська, ймовірно, намагаються довести своє Північне угруповання до запланованої кінцевої чисельності. І вже потім активізувати наступальні операції на півночі Харківської області.

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На момент початку наступальних операцій 10 травня російські війська мали приблизно 35 тисяч військових на кордоні Харківщини та РФ. Хоча українські джерела вказували, що російські військові мають намір зосередити в цьому районі від 50 тис. до 70 тис. особового складу.

Аналітики не виключають, що Росія розпочала свій наступ раніше, бо сподівалась закріпитися на захоплених територіях до того, як Україна отримає військову допомогу від США.

Росія збирає нове угруповання біля кордону, - Зеленський

Російські війська збирають нове угруповання біля кордону за 90 кілометрів від Харкова.

Про це сказав президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до світових лідерів.

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На відео з Харкова глава держави зазначив, що зараз Україна захищається від чергової спроби російського наступу.

«Буквально зараз, цими днями, ми захищаємось за 60 кілометрів на північний схід від цього місця від чергової спроби російського наступу. Росія готується до спроби наступальних дій і за 90 кілометрів звідси на північний захід - біля нашого кордону збирається ще одне угруповання військ. Той, хто все це робить, не хоче миру», - сказав президент.

Він переконаний, що Росія використовує перемовини для прикриття та обману - як це було з підготовкою до повномасштабного вторгнення.