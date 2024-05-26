Українські військові відбили загрозу прориву росіян на Харківському напрямку. На цій ділянці фронту забезпечено стійку оборону.

Про таке йдеться у зведенні Генерального штабу.

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Росіяни намагаються штурмувати позиції ЗСУ, але зазнають втрат

«Російський агресор тричі намагався штурмувати позиції наших військ. Сили оборони відбили дві атаки в напрямку сіл Липці та Тернова. Разом з тим, ворог продовжує спроби просунутись вперед з району села Лук’янці - триває бій», - розповіли в Генштабі про ситуацію на Харківському напрямку станом на ранок 26 травня.

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На Куп’янському напрямку тривають бої районах Синьківки, Новоєгорівки, Греківки, Невського та Дружелюбівки.

На Лиманському напрямку росіяни хотіли просунутися у бік Невського. Однак, бійці ЗСУ «дали жорстку відсіч».

Досить висока інтенсивність бойових дій на Покровському напрямку.

«На цей час противник вже 14 разів атакував позиції наших військ. Шість атак відбито, а вісім боєзіткнень, в районах Новоолександрівки, Калинового, Сокола та Невельського, тривають», - уточнили в Генштабі.

Російські військові не припиняють спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій на лівому березі Дніпра. У районі Кринок Сили оборони відбили дві ворожі атаки.

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Наступ РФ на Харківщині був передчасним, тому зараз він сповільнився, - ISW

Аналітики американського Інституту вивчення війни вважають, що росіяни передчасно розпочали свій наступ на Харківщині - з обмеженою кількістю живої сили та без значних резервів.

На думку фахівців, це призвело до зниження темпів російського просування.

В ISW не виключають, що Росія розпочала свій наступ раніше, бо сподівалась закріпитися на захоплених територіях до того, як Україна зможе отримати військову допомогу від США.