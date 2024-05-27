У понеділок президент Володимир Зеленський здійснить перший державний візит до Іспанії з моменту вступу на посаду в 2019 році.
Опівдні Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Педро Санчесом, після чого відбудеться прес-конференція. Обидві країни готуються підписати двосторонню угоду про безпеку і співробітництво, подібну до тих, які Україна вже підписала з Великою Британією та іншими державами. Потім Зеленський попрямує до королівського палацу, де зустрінеться з королем Феліпе VI – очільником держави і головнокомандувачем її збройних сил.
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"Після цього король Феліпе і королева Летиція влаштують обід на його честь", – йдеться в заяві королівської родини.
Зеленський мав відвідати Іспанію на початку цього місяця, але був змушений відкласти візит через початок російського наступу на північному сході України.
"Ми досягли вирішального прогресу в наших двосторонніх відносинах з українським урядом – заявив Санчес у неділю. – Настільки, що я можу оголосити вам сьогодні, що, як тільки ситуація на фронті дозволить, ми підпишемо угоду з Україною, яка збільшить економічну, соціальну та інституційну співпрацю між нашими країнами".
США оприлюднили новий пакет військової допомоги Україні, включає ракети для систем HIMARS, міномети та артилерійські снаряди
Майже рівно через місяць після того, як Конгрес США затвердив нову допомогу Україні на суму 61 мільярд доларів, Міністерство оборони США оголосило про черговий пакет військової допомоги Києву на суму близько 275 мільйонів доларів.
"Це оголошення є п'ятдесят восьмим траншем обладнання, яке Адміністрація Байдена передасть Україні з запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року. Це п'ятий пакет допомоги у сфері безпеки, санкціонований президентом з моменту підписання додаткового закону про національну безпеку минулого місяця", – йдеться у заяві Пентагону.
- Боєприпаси для HIMARS;
- 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;
- 60-мм мінометні снаряди;
- Керовані протитанкові ракети з оптичним супроводом та проводовим наведенням (TOW);
- Протитанкові комплекси Javelin і AT-4;
- Високоточні авіаційні боєприпаси;
- Стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї, гранати;
- Боєприпаси для підриву;
- Протитанкові міни;
- Тактичні автомобілі для евакуації техніки;
- Каски, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіаційного захисту;
- Запчастини, засоби технічного обслуговування та інше супутнє обладнання.
Американські законодавці з обох партій нещодавно закликали адміністрацію президента Джо Байдена змінити свою політику щодо обмеження використання Україною ракет американського виробництва, таких як HIMARS, для завдання ударів по об'єктах на території Росії.
Окремо Вашингтон також офіційно оголосив у неділю, що США візьмуть участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії, але адміністрація не назвала імена делегатів. Близько 80 країн вже підтвердили свою участь у саміті, що має відбутися 15-16 червня неподалік міста Люцерн.
Під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном на початку цього місяця президент Зеленський заявив, що для нього дуже важливо, щоб Байден був присутній на зустрічі. У Державному департаменті зазначили, що на ці дати у президента був запланований передвиборчий захід у Каліфорнії.
Кількість загиблих у Харкові зростає, серед них – 12-річна дівчинка
Минулими вихідними Росія скинула бомби на переповнений покупцями гіпермаркет, у результаті чого його охопила пожежа. Станом на вечір неділі кількість загиблих зросла до 16. Тривала ліквідація пожежі, ще не всі тіла були знайдені та ідентифіковані.
Голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов повідомив в Інтернеті, що в результаті удару по гіпермаркету "Епіцентр" постраждали 43 цивільні особи.
За повідомленням місцевої поліції, серед загиблих (на момент написання матеріалу кількість жертв зросла до 16) була 12-річна дівчинка, яка приїхала в місто в гості. Ще двоє були працівниками магазину. Багато людей досі вважаються зниклими безвісти, і поліція звернулася до їхніх родичів із проханням надати зразки ДНК, щоб допомогти ідентифікувати тіла.
У неділю Зеленський опублікував відео вибуху гіпермаркету та його наслідків, прокоментувавши його так: "Такі загарбницькі режими, як російський, стрімко нарощують свої апетити до агресії. Коли вони досягають успіху в одній частині світу, це створює проблеми в багатьох інших місцях: агресія поширюється, якщо її не зупинити".
NYT: Розвідка США стверджує, що за диверсіями по всій Європі стоять росіяни
У неділю газета The New York Times повідомила, що представники американської розвідки виявили докази того, що за серією нещодавніх диверсій на європейських об'єктах стоїть Кремль, підтвердивши підозри, які висловлювали лідери Естонії, Польщі та інших країн.
За даними NYT, "таємні операції здебільшого були підпалами або спробами підпалів широкого кола об'єктів, у тому числі склад в Англії, лакофарбову фабрику в Польщі, будинки в Латвії і, що найдивніше, – магазин ІКЕА в Литві. Також були заарештовані російські оперативники, їм висунуті звинувачення в підготовці нападів на американські військові бази".
Прем'єр-міністерка Естонії заявила минулого тижня, що Росія веде "тіньову війну" проти Європи, а її польський колега оголосив про арешт 12 осіб за звинуваченням в організації "побиття, підпалів і спроб підпалів", які діяли на замовлення російських спецслужб.
NYT із посиланням на представників західних спецслужб стверджує, що метою нападів, здійснених громадянами цих країн – агентами Кремля, – було уповільнити поставки зброї Києву, створити видимість зростаючої європейської опозиції щодо підтримки України і посіяти розбрат у країнах, проти яких спрямовані ці атаки. Вони також заявили, що хоча російська військова розвідка ГРУ і хотіла привернути увагу до цих підпалів, вона не хотіла, щоб до них було прикуто стільки уваги, щоб Москву запідозрили в їх скоєнні.