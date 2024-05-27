У понеділок президент Володимир Зеленський здійснить перший державний візит до Іспанії з моменту вступу на посаду в 2019 році.

Опівдні Зеленський зустрінеться з прем'єр-міністром Педро Санчесом, після чого відбудеться прес-конференція. Обидві країни готуються підписати двосторонню угоду про безпеку і співробітництво, подібну до тих, які Україна вже підписала з Великою Британією та іншими державами. Потім Зеленський попрямує до королівського палацу, де зустрінеться з королем Феліпе VI – очільником держави і головнокомандувачем її збройних сил.

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"Після цього король Феліпе і королева Летиція влаштують обід на його честь", – йдеться в заяві королівської родини.

Зеленський мав відвідати Іспанію на початку цього місяця, але був змушений відкласти візит через початок російського наступу на північному сході України.

"Ми досягли вирішального прогресу в наших двосторонніх відносинах з українським урядом – заявив Санчес у неділю. – Настільки, що я можу оголосити вам сьогодні, що, як тільки ситуація на фронті дозволить, ми підпишемо угоду з Україною, яка збільшить економічну, соціальну та інституційну співпрацю між нашими країнами".

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США оприлюднили новий пакет військової допомоги Україні, включає ракети для систем HIMARS, міномети та артилерійські снаряди

Майже рівно через місяць після того, як Конгрес США затвердив нову допомогу Україні на суму 61 мільярд доларів, Міністерство оборони США оголосило про черговий пакет військової допомоги Києву на суму близько 275 мільйонів доларів.

"Це оголошення є п'ятдесят восьмим траншем обладнання, яке Адміністрація Байдена передасть Україні з запасів Міністерства оборони з серпня 2021 року. Це п'ятий пакет допомоги у сфері безпеки, санкціонований президентом з моменту підписання додаткового закону про національну безпеку минулого місяця", – йдеться у заяві Пентагону.

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Боєприпаси для HIMARS;

155-мм та 105-мм артилерійські снаряди;

60-мм мінометні снаряди;

Керовані протитанкові ракети з оптичним супроводом та проводовим наведенням (TOW);

Протитанкові комплекси Javelin і AT-4;

Високоточні авіаційні боєприпаси;

Стрілецька зброя та додаткові боєприпаси до стрілецької зброї, гранати;

Боєприпаси для підриву;

Протитанкові міни;

Тактичні автомобілі для евакуації техніки;

Каски, бронежилети та засоби хімічного, біологічного, радіаційного захисту;

Запчастини, засоби технічного обслуговування та інше супутнє обладнання.

Американські законодавці з обох партій нещодавно закликали адміністрацію президента Джо Байдена змінити свою політику щодо обмеження використання Україною ракет американського виробництва, таких як HIMARS, для завдання ударів по об'єктах на території Росії.

Окремо Вашингтон також офіційно оголосив у неділю, що США візьмуть участь у Глобальному саміті миру в Швейцарії, але адміністрація не назвала імена делегатів. Близько 80 країн вже підтвердили свою участь у саміті, що має відбутися 15-16 червня неподалік міста Люцерн.

Під час зустрічі з держсекретарем США Ентоні Блінкеном на початку цього місяця президент Зеленський заявив, що для нього дуже важливо, щоб Байден був присутній на зустрічі. У Державному департаменті зазначили, що на ці дати у президента був запланований передвиборчий захід у Каліфорнії.