Армія РФ упродовж доби 412 разів ударила по Запорізькій області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

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Росія обстріляла Запоріжжя

"Впродовж доби окупанти 412 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", – повідомив Федоров.

Армія РФ для комбінованої атаки застосувала 166 БпЛА різних типів і здійснила 17 обстрілів із РСЗВ та 226 ударів із артилерії, випустила одну ракету.

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За даними очільника ОВА, надійшло одне повідомлення про руйнування житла, мирне населення не постраждало.

Як зазначив Федоров, під обстрілами опинилися Запоріжжя, Новоандріївка, Левадне, Гуляйполе, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка та П'ятихатки. 

РФ близько 400 разів атакувала Запорізьку область за добу

Нагадаємо, що впродовж 23 травня російські війська 376 разів ударили по Запорізькій області.

Про це також повідомляв Іван Федоров у Телеграм.

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Надійшли 15 повідомлень про руйнування житла.

Як зазначалося, для комбінованої атаки Росія використала 130 БпЛА різних типів і здійснила 23 обстріли з РСЗВ та 219 із артилерії.

Внаслідок обстрілів надійшли 22 повідомлення про руйнування житла, один чоловік загинув.

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