Армія РФ упродовж доби 412 разів ударила по Запорізькій області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Телеграм.

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Росія обстріляла Запоріжжя

"Впродовж доби окупанти 412 разів ударили по Запорізькій області. Під ворожим вогнем перебували 8 населених пунктів", – повідомив Федоров.

Армія РФ для комбінованої атаки застосувала 166 БпЛА різних типів і здійснила 17 обстрілів із РСЗВ та 226 ударів із артилерії, випустила одну ракету.

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За даними очільника ОВА, надійшло одне повідомлення про руйнування житла, мирне населення не постраждало.

Як зазначив Федоров, під обстрілами опинилися Запоріжжя, Новоандріївка, Левадне, Гуляйполе, Роботине, Мала Токмачка, Малинівка та П'ятихатки.