Росіяни завдали удару по Херсонщиі, внаслідок чого постраждали троє людей.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграм.

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Черговий обстріл Херсонщини

"Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Комишани, Білозерка, Садове, Антонівка, Новотягинка, Михайлівка, Бургунка, Раківка та місто Херсон.Авіаційні удари КАБами ворог наніс по Бериславському і Херсонському районах", – повідомив Прокудін.

Як зазначається, ворожі сили поцілили у житлові квартали населених пунктів області, через що були пошкоджені 12 приватних будинків.

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Також росіяни влучили в адмінбудівлю та Пункт Незламності. Ушкоджень зазнали господарча споруда, складські приміщення та приватний автомобіль..

"Через російську агресію 3 людини дістали поранення", – додав очільник ОВА.