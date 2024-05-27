Росіяни завдали удару по Херсонщиі, внаслідок чого постраждали троє людей.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграм.
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Черговий обстріл Херсонщини
"Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Комишани, Білозерка, Садове, Антонівка, Новотягинка, Михайлівка, Бургунка, Раківка та місто Херсон.Авіаційні удари КАБами ворог наніс по Бериславському і Херсонському районах", – повідомив Прокудін.
Як зазначається, ворожі сили поцілили у житлові квартали населених пунктів області, через що були пошкоджені 12 приватних будинків.
Також росіяни влучили в адмінбудівлю та Пункт Незламності. Ушкоджень зазнали господарча споруда, складські приміщення та приватний автомобіль..
"Через російську агресію 3 людини дістали поранення", – додав очільник ОВА.
Армія РФ обстріляла Херсонщину
Нагадаємо, що 23 травня Прокудін повідомив про черговий обстріл Херсонщини.
За його словами, під удари потрапили Антонівка, Зеленівка, Придніпровське, Станіслав, Білозерка, Велетенське, Іванівка, Токарівка, Олександрівка, Ольгівка, Золота Балка, Зміївка, Тягинка, Миколаївка, Михайлівка, Бургунка та місто Херсон.
Росіяни спрямували ракету на Високопільську громаду та скинули КАБи на Бериславський і Херсонський райони.
Внаслідок обстрілів пошкоджені 5 приватних будинків, стільникова вежа, промислове підприємство, приватний автомобіль, дві людини були поранені.