За 15 років існування Citadel - Gastro Boutique Hotel у Львові став невід'ємною частиною гастрономічної картини міста та одним із найпопулярніших місць для відпочинку.

Історія "Citadel" тісно переплетена з історією Львова. Побудований у період з 2004 до 2008 року, він уже відзначився своїм амбітним планом реконструкції та реставрації. 30 квітня 2009 року готель відкрив двері для перших гостей, почавши свій шлях до успіху.

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“Було складно. Відкривати готель - це взагалі дуже складно, але це було дуже насичено. Цікаво набирати людей, шукати гостей і вміти правильно обслуговувати. Ми багато вчилися у процесі відкриття. Цей перший рік дав змогу зрозуміти, у якому напрямку ми маємо крокувати”, - каже Ірина Михайлівна, заступниця генерального менеджера.

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Однією з найяскравіших рис "Citadel" є його унікальна архітектура та дизайн. Лобі-лаунж під масивним прозорим куполом, який відкриває чудовий вид на небо, сонце та зорі, став серцем готелю. Відмінність цього закладу полягає в тому, що він не лише пропонує гарні номери та смачну кухню, а й переносить своїх гостей у світ мистецтва та історії. Художні розписи на стінах, які символізують перехід від війни до миру, залишають незабутні враження для всіх відвідувачів.

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Фото надано "Citadel - Gastro Boutique Hotel & Restaurant".

Citadel - Gastro Boutique Hotel & Restaurant пропонує своїм гостям проживання у 26 унікальних номерах, які вражають своєю елегантністю та комфортом. Вибір номерів включає в себе широку палітру варіантів, щоб кожен міг знайти ідеальне рішення для себе - від одномісних до двомісних, від категорії "Стандарт" до розкішних "Люкс".

Територія готелю славиться своєю красою та розмаїттям природи. Парк готелю, який налічує понад 150 видів рослин, стає ідеальним місцем для прогулянок та фотосесій. Його доглянута територія забезпечує гостям насолоду в центрі міста.