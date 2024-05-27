За 15 років існування Citadel - Gastro Boutique Hotel у Львові став невід'ємною частиною гастрономічної картини міста та одним із найпопулярніших місць для відпочинку.
Історія "Citadel" тісно переплетена з історією Львова. Побудований у період з 2004 до 2008 року, він уже відзначився своїм амбітним планом реконструкції та реставрації. 30 квітня 2009 року готель відкрив двері для перших гостей, почавши свій шлях до успіху.
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“Було складно. Відкривати готель - це взагалі дуже складно, але це було дуже насичено. Цікаво набирати людей, шукати гостей і вміти правильно обслуговувати. Ми багато вчилися у процесі відкриття. Цей перший рік дав змогу зрозуміти, у якому напрямку ми маємо крокувати”, - каже Ірина Михайлівна, заступниця генерального менеджера.
Однією з найяскравіших рис "Citadel" є його унікальна архітектура та дизайн. Лобі-лаунж під масивним прозорим куполом, який відкриває чудовий вид на небо, сонце та зорі, став серцем готелю. Відмінність цього закладу полягає в тому, що він не лише пропонує гарні номери та смачну кухню, а й переносить своїх гостей у світ мистецтва та історії. Художні розписи на стінах, які символізують перехід від війни до миру, залишають незабутні враження для всіх відвідувачів.
Citadel - Gastro Boutique Hotel & Restaurant пропонує своїм гостям проживання у 26 унікальних номерах, які вражають своєю елегантністю та комфортом. Вибір номерів включає в себе широку палітру варіантів, щоб кожен міг знайти ідеальне рішення для себе - від одномісних до двомісних, від категорії "Стандарт" до розкішних "Люкс".
Територія готелю славиться своєю красою та розмаїттям природи. Парк готелю, який налічує понад 150 видів рослин, стає ідеальним місцем для прогулянок та фотосесій. Його доглянута територія забезпечує гостям насолоду в центрі міста.
Одним із визначних аспектів Citadel Gastro Boutique Hotel є його співпраця з місцевими фермерами та використання місцевих продуктів у своєму ресторані. Це дозволяє готелю гарантувати якість і свіжість інгредієнтів у кожній страві, що подається гостям.
Меню ресторану оновлюється залежно від сезону. А тераса Citadel приваблює все більше гостей, де кожен може відпочити від міської метушні. Але найцікавіше - це концепція кухні Grill & BBQ - страви, приготовані на відкритому вогні, додають особливого колориту. Це місце, де можна насолоджуватися оригінальними стравами та освіжаючими напоями у компанії друзів.
Шеф-кухар ресторану, Євгеній Сушко, як президент асоціації кулінарів "WEST CHEF GROUP", постійно залишається в центрі подій кулінарного світу. Кожного року він подорожує європейськими країнами, проходить стажування у різних ресторанах, обмінюється досвідом і надихається новими ідеями. Цей досвід дозволяє створювати унікальні та смачні страви для гостей Citadel.
Крім того, CITADEL стали першими, хто започаткував гастро-вечори, які вже кілька років поспіль проводяться за участю найкращих шеф-кухарів України. Ці заходи дозволяють гостям не лише насолодитися найсмачнішими стравами, а й відчути справжню кулінарну майстерність.
Протягом останніх 15 років "Citadel" отримала численні визнання та нагороди, серед яких вагомі премії та звання. Від нагород "Зірки гостинності" до перемоги в Ukrainian Hospitality Awards, "Citadel" завжди стоїть на вершині гостинності.
Їхній успіх та популярність пояснюються не лише відмінним сервісом та чудовими умовами проживання, а й особливим ставленням і повагою до історії міста і його культурних традицій.
З кожним роком "Citadel" продовжує розвиватися, додавати нові можливості для гостей та вдосконалювати свій сервіс. Місія полягає в тому, щоб стати не лише місцем для відпочинку, а й центром культурного життя Львова, де кожен може знайти щось цікаве та незабутнє.
Citadel - Gastro Boutique Hotel & Restaurant запрошує гостей з усіх куточків світу відвідати готель і насолодитися неперевершеним відпочинком у самому серці Львова! Відкрийте для себе атмосферу елегантності та комфорту. Обирайте Citadel для незабутнього відпочинку та найкращих вражень!