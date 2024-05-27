Росія 2082 рази за добу обстріляла Донеччину, використовуючи авіабомби, реактивні системи залпового вогню, артилерію, дрони.
Про це повідомляє поліція Донецької області.
ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС!
Підписуйтесь на наш Viber-канал.
Росія обстріляла Донеччину
"Пошкоджено 33 житлових будинки та господарська споруда.Удар FPV-дроном завдали окупанти по Антонівці – вбили двох цивільних осіб, ще одного мешканця поранили", – зазначили в поліції.
Як уточнила поліція Донецької області, одна людина загинула та одна була поранена у Часовому Яру. Російські удари пошкодили три приватні оселі.
Також у Красногорівці постраждали двоє мирних жителів – один загиблий і один поранений. Ще один загиблий – у Сіверську.
"На Північне росія скинула 4 керовані авіабомби КАБ-250 – пошкодила 3 багатоквартирних і 14 приватних будинків. По Селидовому війська рф завдали авіаудару керованою авіабомбою УМПБ Д-30СМ. Руйнувань зазнали 11 приватних будинків", – додали в поліції.
Росія обстріляла Донеччину понад 2 300 разів
Нагадаємо, що 23 травня РФ 2 310 разів обстріляла Донеччину.
Про це також повідомлялося в поліції Донецької області.
За даними поліції, сили РФ використали артилерію, авіабомби та РСЗВ "Смерч", через що руйнувань зазнали 57 цивільних об’єктів – 50 житлових будинків, підприємство, заклад охорони здоров’я, гараж, господарська споруда та газогони.