Росія 2082 рази за добу обстріляла Донеччину, використовуючи авіабомби, реактивні системи залпового вогню, артилерію, дрони.

Про це повідомляє поліція Донецької області.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Росія обстріляла Донеччину

"Пошкоджено 33 житлових будинки та господарська споруда.Удар FPV-дроном завдали окупанти по Антонівці – вбили двох цивільних осіб, ще одного мешканця поранили", – зазначили в поліції.

Як уточнила поліція Донецької області, одна людина загинула та одна була поранена у Часовому Яру. Російські удари пошкодили три приватні оселі.

Advertisement

Також у Красногорівці постраждали двоє мирних жителів – один загиблий і один поранений. Ще один загиблий – у Сіверську.

"На Північне росія скинула 4 керовані авіабомби КАБ-250 – пошкодила 3 багатоквартирних і 14 приватних будинків. По Селидовому війська рф завдали авіаудару керованою авіабомбою УМПБ Д-30СМ. Руйнувань зазнали 11 приватних будинків", – додали в поліції.