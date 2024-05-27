Також узв'язку зі значним дефіцитом опадів у більшості областей країни збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

"Можливе помутніння неба, незначне погіршення дальності видимості та ймовірність слабковиражених "брудних дощів", – пояснили в Meteoprog.

Як зазначається, протягом 27 - 28 травня очікується надходження пилу з пустельних районів Середньої Азії на територію України.

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Про це повідомляє Meteoprog.

Пил із Сахари дістався Києва

Нагадаємо, що 24 квітня пил із Сахари дістався території України.

Про це повідомляла пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Внаслідок змішування з опадами, в Києві пройшов жовтий дощ.

Киянам рекомендують не відчиняти вікна через пил із Сахари

Ще 2 квітня Київська міська державна адміністрація з посиланням на Департамент захисту довкілля та адаптації до зміни клімату повідомляла про погіршення якості повітря через підвищення концентрації дрібнодисперсного пилу із Сахари.

Як зазначалося, загальний індекс якості повітря становив від 70 до 76 (високий рівень забрудненості).

Киянам рекомендували утриматися від довгих прогулянок і провітрювання приміщень.