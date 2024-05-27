З тимчасово окупованої території Херсонської області евакуювали на підконтрольну Україні територію багатодітну родину, в якій виховуються семеро дітей.
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
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З російської окупації повернули багатодітну родину
“Днями “Save Ukraine” вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію багатодітну родину, в якій виховуються семеро дітлахів. Це дві дівчинки та пʼятеро хлопчиків”, - поінформував Прокудін.
Він зазначив, що наймолодша дитина народилася в окупації, їй лише 9 місяців. А найстаршій дитині 12 років.
За словами очільника ОВА, ця рятувальна операція була складною, але завдяки зусиллям волонтерів нині сімʼя перебуває в безпеці під наглядом лікарів і психологів.
Прокудін додав, що з ТОТ Херсонщини на підконтрольну Україні територію цьогоріч вдалося повернути 101 дитину.
В Україну повернули ще 13 дітей
У рамках реалізації плану дій Президента України Bring Kids Back UA з тимчасово окупованих територій вдалося повернути з Україну ще 13 дітей, повідомляв керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.
«Сім дітей разом з сім’ями повернулися з ТОТ, ще шестеро – повернуті в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA», - йшлося в повідомленні.
За словами Єрмака, дітей уже зустріли на рідній землі й усі жахи для них позаду.
Після повернення усі сімʼї відвідали Центр захисту прав дитини, де вже розповіли свої історії компетентним органам.
Також керівник ОП зазначав, що «вдячний колегам з Офісу та команді Офісу омбудсмена за злагоджену роботу, а Державі Катар - за посередництво».
«Задача від Президента - повернути всіх. Працюємо далі», - наголошував Єрмак.