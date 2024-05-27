З тимчасово окупованої території Херсонської області евакуювали на підконтрольну Україні територію багатодітну родину, в якій виховуються семеро дітей.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

З російської окупації повернули багатодітну родину

“Днями “Save Ukraine” вдалося евакуювати на підконтрольну Україні територію багатодітну родину, в якій виховуються семеро дітлахів. Це дві дівчинки та пʼятеро хлопчиків”, - поінформував Прокудін.

Advertisement

Він зазначив, що наймолодша дитина народилася в окупації, їй лише 9 місяців. А найстаршій дитині 12 років.

За словами очільника ОВА, ця рятувальна операція була складною, але завдяки зусиллям волонтерів нині сімʼя перебуває в безпеці під наглядом лікарів і психологів.

Прокудін додав, що з ТОТ Херсонщини на підконтрольну Україні територію цьогоріч вдалося повернути 101 дитину.

В Україну повернули ще 13 дітей

У рамках реалізації плану дій Президента України Bring Kids Back UA з тимчасово окупованих територій вдалося повернути з Україну ще 13 дітей, повідомляв керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

«Сім дітей разом з сім’ями повернулися з ТОТ, ще шестеро – повернуті в межах реалізації затвердженого плану дій Президента України Bring Kids Back UA», - йшлося в повідомленні.

Advertisement

За словами Єрмака, дітей уже зустріли на рідній землі й усі жахи для них позаду.

Після повернення усі сімʼї відвідали Центр захисту прав дитини, де вже розповіли свої історії компетентним органам.

Також керівник ОП зазначав, що «вдячний колегам з Офісу та команді Офісу омбудсмена за злагоджену роботу, а Державі Катар - за посередництво».

«Задача від Президента - повернути всіх. Працюємо далі», - наголошував Єрмак.