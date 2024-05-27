Деякі країни НАТО готові розширити підтримку Києва та діяти безпосередньо на території України.

Про це пише видання BILD

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НАТО може взяти під захист небо над Західною Україною

За розширення допомоги виступають Естонія, Велика Британія, Польща, Канада, Литва, Франція. Проти США і Німеччина. Остаточних рішень поки немає, але йдуть переговори відразу про кілька сфер.

Як зазначається, обговорення триває щодо навчання солдатів ЗСУ інструкторами НАТО на території України.

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"Думки про те, чи варто сотням тисяч українців літати Європою заради навчання, чи краще послати кілька інструкторів до Західної України, не слід скидати з рахунків. Розумніше та економічніше відправляти інструкторів в Україну", – повідомив BILD екс-начальник оперативного штабу Міноборони ФРН Ніко Ланґе. 

За даними BILD, низка країн НАТО, у тому числі Великобританія, Канада та Естонія, готові в майбутньому постачати зброю та боєприпаси не лише до кордонів України, а й до лінії фронту. Нині у кількох західних країнах розробляється концепція "передової логістики".

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Президент сподівається, що Україна зможе отримати більше систем ППО та літаків F-16.

Як повідомляють у BILD, однією з тем є захист повітряного простору Західної України зенітними комплексами НАТО.

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Ініціатором "розширеної ППО" стала Польща, проте остаточного рішення ще немає.

Зеленський очікує більше систем ППО та літаків F-16

Нагадаємо, що Президент України очікує від саміту НАТО "практичної допомоги, а не декларативної підтримки".  

Про це він казав у інтерв’ю The New York Times.

Як зазначив Зеленський, сім систем Patriot потрібні для того, щоб захистити українські міста, без яких "ми втратимо повністю економіку і енергетику".

На думку президента, США могли би надати Україні свої винищувачі F-16.

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