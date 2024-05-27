Деякі країни НАТО готові розширити підтримку Києва та діяти безпосередньо на території України.
Про це пише видання BILD.
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НАТО може взяти під захист небо над Західною Україною
За розширення допомоги виступають Естонія, Велика Британія, Польща, Канада, Литва, Франція. Проти США і Німеччина. Остаточних рішень поки немає, але йдуть переговори відразу про кілька сфер.
Як зазначається, обговорення триває щодо навчання солдатів ЗСУ інструкторами НАТО на території України.
"Думки про те, чи варто сотням тисяч українців літати Європою заради навчання, чи краще послати кілька інструкторів до Західної України, не слід скидати з рахунків. Розумніше та економічніше відправляти інструкторів в Україну", – повідомив BILD екс-начальник оперативного штабу Міноборони ФРН Ніко Ланґе.
За даними BILD, низка країн НАТО, у тому числі Великобританія, Канада та Естонія, готові в майбутньому постачати зброю та боєприпаси не лише до кордонів України, а й до лінії фронту. Нині у кількох західних країнах розробляється концепція "передової логістики".
Зеленський розповів про очікування від саміту НАТО
Як повідомляють у BILD, однією з тем є захист повітряного простору Західної України зенітними комплексами НАТО.
Ініціатором "розширеної ППО" стала Польща, проте остаточного рішення ще немає.
Зеленський очікує більше систем ППО та літаків F-16
Нагадаємо, що Президент України очікує від саміту НАТО "практичної допомоги, а не декларативної підтримки".
Про це він казав у інтерв’ю The New York Times.
Як зазначив Зеленський, сім систем Patriot потрібні для того, щоб захистити українські міста, без яких "ми втратимо повністю економіку і енергетику".
На думку президента, США могли би надати Україні свої винищувачі F-16.