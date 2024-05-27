Чеська дипломатія внесла до санкційного списку ЄС три проросійські організації.

Про це повідомляє МЗС Чехії у соцмережі Х (колишній Twitter).

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ЄС включить Віктора Медведчука до списку санкцій

"Чеській дипломатії вдалося домогтися внесення до санкційного списку ЄС трьох організацій, які працюють на Росію", – зазначається в заяві.

Відтепер усі обмеження проти зазначених осіб та медіаплатформи, запроваджені раніше Чехією, тепер діють у всіх 27 країнах-членах ЄС.

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Як зазначається, Медведчуку та Марчевському відтепер заборонено в'їзд до і транзит через усі країни-члени ЄС. Усі кошти та економічні ресурси всіх трьох юридичних осіб заморожені на всій території ЄС.

Уряд Чехії вніс "Голос Європи" та двох бізнесменів до національного списку санкцій ще наприкінці березня. За даними чеських спецслужб, це була проросійська мережа, яка намагалася вплинути на політиків у низці європейських країн.