Чеська дипломатія внесла до санкційного списку ЄС три проросійські організації.
Про це повідомляє МЗС Чехії у соцмережі Х (колишній Twitter).
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ЄС включить Віктора Медведчука до списку санкцій
"Чеській дипломатії вдалося домогтися внесення до санкційного списку ЄС трьох організацій, які працюють на Росію", – зазначається в заяві.
Відтепер усі обмеження проти зазначених осіб та медіаплатформи, запроваджені раніше Чехією, тепер діють у всіх 27 країнах-членах ЄС.
Як зазначається, Медведчуку та Марчевському відтепер заборонено в'їзд до і транзит через усі країни-члени ЄС. Усі кошти та економічні ресурси всіх трьох юридичних осіб заморожені на всій території ЄС.
Уряд Чехії вніс "Голос Європи" та двох бізнесменів до національного списку санкцій ще наприкінці березня. За даними чеських спецслужб, це була проросійська мережа, яка намагалася вплинути на політиків у низці європейських країн.
1/2 Success for #CzechDiplomacy!— Czech Ministry of Foreign Affairs (@CzechMFA) May 27, 2024
❗️ Three entities working for the Kremlin regime have been added to the EU sanctions list at the proposal of Czechia 🇨🇿.
❗️ All restrictions previously imposed by Czechia are now valid in all 27 EU 🇪🇺 Member States.
More information 👇 pic.twitter.com/IGmnbpAXVV
СБУ затримала соратників Медведчука
Нагадаємо, що 15 травня Служба безпеки викрила у Києві членів підпільного осередку прокремлівського проєкту "Другая Украина", які створювали замовний антиукраїнський контент.
Про це повідомляли в СБУ.
Як зазначалося, цю організацію в Росії очолив обвинувачений у державній зраді Віктор Медведчук, який координує свою діяльність із Федеральною службою безпеки (ФСБ) РФ. Замовні спеціалісти облаштували підпільну студію у помешканні в Київській області та виготовляли анімаційні ролики, які потім пересилали на погодження своєму куратору в Росії Денису Жарких, який зараз є директором проєкту "Другая Украина" у Москві.