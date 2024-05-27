За 2023 рік було зафіксовано 29 015 крадених та загублених телефонів.
Про це повідомляє Опендатабот.
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Українці втрачають усе менше смартфонів
Як зазначається, кількість викрадень та втрат смартфонів меншає щороку: це у 2,5 рази менше, ніж у 2021 році та у 1,3 рази менше, ніж у 2023-му.
Найбільша кількість викрадених або втрачених мобільних телефонів цьогоріч у Києві – 790 випадків. Дніпропетровщина має 582, а Запоріжжя – 566.
"До порівняння, у 2023 році Донеччина лідирувала за кількістю викрадених або втрачених телефонів", – зазначили в Опендатабот.
Телефони яких брендів люди втрачають найбільше
Найчастіше люди втрачають телефони брендів Xiaomi, Samsung та iPhone. У 2024 вже було викрадено або втрачено більше 2,2 тисяч Xiaomi, понад 1,4 тисячі телефонів Samsung та трохи менше тисячі iPhone.
Як зазначив Опендатабот, за даними мережі магазинів побутової техніки та електроніки Comfy, найпопулярнішими марками телефонів три роки поспіль серед покупців є ті самі марки, але в іншому порядку, тобто iPhone, Samsung, Xiaomi.