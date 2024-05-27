За 2023 рік було зафіксовано 29 015 крадених та загублених телефонів.

Про це повідомляє Опендатабот.

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Українці втрачають усе менше смартфонів

Як зазначається, кількість викрадень та втрат смартфонів меншає щороку: це у 2,5 рази менше, ніж у 2021 році та у 1,3 рази менше, ніж у 2023-му.

Найбільша кількість викрадених або втрачених мобільних телефонів цьогоріч у Києві – 790 випадків. Дніпропетровщина має 582, а Запоріжжя – 566.

"До порівняння, у 2023 році Донеччина лідирувала за кількістю викрадених або втрачених телефонів", – зазначили в Опендатабот.