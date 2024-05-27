У Мадриді Президент Володимир Зеленський та очільник іспанського уряду Педро Санчес підписали двосторонню безпекову угоду між Україною та Іспанією на 10 років.

Про це посадовці заявили під час спільної пресконференції.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

Україна та Іспанія уклали угоду у сфері безпеки

Очільник іспанського уряду після підписання угоди та зустрічі з Зеленським зазначив, що для Іспанії було обов’язком підтримувати Україну в багатьох сферах протягом цих двох років війни.

Advertisement

"Ми зараз підписали політичний договір, який має дуже важливу роль. Це договір про майбутнє, і це приклад нашої рішучості, щоб надати Україні всі інструменти, щоб забезпечити Україну стабільністю. Ми вже десята країна, яка підписала такий договір з Україною в рамках декларації G7 минулого року", - заявив премʼєр-міністр Іспанії Педро Санчес.

Президент України подякував за рішення Іспанії щодо надання Україні додаткових снарядів та бронетехніки.

Більше по темі Допомога від Іспанії, російські КАБи та Саміт миру: головні заяви Зеленського Kyiv Post зібрав головні тези з заяв Президента України під час візиту до Мадриду для підписання двосторонньої безпекової угоди з Іспанією.

"Україна може розраховувати на Іспанію в своїй боротьбі за мир, у захисті всіх цінностей, які нас об’єднують", – сказав Санчес.

Він зазначив, що його країна бачить безпеку інтегрованою, а тому є кілька сфер, у тому числі фінансова, військова та промислова, для співробітництва між Україною та Іспанією.

Advertisement

"Підтримка, реконструкція, відновлення та розмінування - це ті теми, які охоплює договір. Іспанія надала велику підтримку за два роки і зобов'язується ще підтримувати на мільярд євро для того, щоб посилити спроможності України. Звичайно, це протиповітряна оборона для того, щоб захистити цивільне населення, інфраструктуру, міста, які продовжують страждати від атак", - додав він.

Для України двостороння безпекова угода з Іспанією стала 10-ю. Раніше були підписані угоди з Великою Британією, Німеччиною, Францією, Данією, Канадою, Італією, Фінляндією, Нідерландами та Латвією.

Advertisement

Подробиці безпекової угоди між Україною та Іспанією

Згідно з опублікованим текстом угоди, Іспанія працюватиме з Україною, щоб усунути наявні перешкоди для співпраці, заохочувати її оборонну промисловість нарощувати виробництво, якщо це буде необхідно, і співпрацювати з українським бізнесом, беручи до уваги законні інтереси та загальну безпекову ситуацію, зокрема шляхом вивчення можливостей спільного виробництва.

У 2024 році Міністерство внутрішніх справ Іспанії передасть Україні технологічні матеріали та транспортні засоби на суму понад 1,5 млн євро з метою посилення оперативних спроможностей України в боротьбі з організованою злочинністю й торгівлею людьми та зброєю, які становлять серйозну загрозу безпеці обох країн.

Advertisement

Також в угоді йдеться про гуманітарну допомогу, економічне відновлення та відбудову, підтримку українських реформ на шляху до членства в ЄС і НАТО. Окремі блоки документа присвячені питанням підтримки Української формули миру, посиленню санкцій проти РФ, впровадженню механізму відшкодування збитків та притягненню агресора до відповідальності.