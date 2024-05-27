Вищий регіональний суд міста Дюссельдорф визнав колишнього німецького військового офіцера винним у шпигунстві та передачі інформації російській розвідці. Його засудили до трьох з половиною років ув'язнення.

Про це повідомляє DW.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

У Німеччині ексвійськового посадили за співпрацю з розвідкою РФ

Федеральна прокуратура Німеччини заявила, що "ексофіцер передав інформацію, яку отримав під час своєї професійної діяльності, російській розвідці".

54-річний обвинувачений, якого назвали Томас Х., під час судового процесу у квітні визнав, що висунуті проти нього обвинувачення були "переважно" точними.

Advertisement

Зазначається, що Томас Х., який має звання капітана, працював у Федеральному управлінні з обладнання, інформаційних технологій та технічної підтримки Бундесверу. Його заарештували в місті Кобленц у серпні минулого року після того, як він звернувся до російського генерального консульства у Бонні та російського посольства у Берліні та запропонував їм інформацію.

Більше по темі Гуманізація ворога: у пошуках «хороших» росіян Легко пояснити агресію Москви проти України амбіціями однієї лихої людини. І це занадто просто. Але зло в цьому випадку поширюється не згори донизу, а навпаки.

Прокуратура звинуватила його у тому, що він сфотографував документи про системи боєприпасів та авіаційні технології, а потім скинув цей матеріал представникам російського консульства у Бонні.

Advertisement

Томас Х. сказав, що зробив це тому, що хвилювався щодо можливого загострення війни в Україні. Він нібито був особливо стурбований тим, що постачання Німеччиною систем важкого озброєння Україні може "втягнути її в конфлікт".

Колишній військовий надав росіянам інформацію, сподіваючись отримати від них завчасне попередження про можливу "ядерну ескалацію" та забезпечити безпеку своєї родини.

Британця звинуватили у співпраці з російською розвідкою

Правоохоронці у Великій Британії висунули обвинувачення чоловіку, який допомагав російський розвідці.

Йдеться про 64-річного чоловіка з міста Гарлоу в графстві Ессекс. Його затримали у центрі Лондона співробітники контртерористичного підрозділу поліції.

Advertisement

Слідчі також обшукали кілька будинків в Хартфордширі та Ессексі. За даними поліції, жодної загрози для широкої громадськості немає.

Зазначається, що підозрюваний був затриманий згідно з новими повноваженнями, наданими Законом «Про національну безпеку», що означає, що людей можна затримувати без ордера на арешт, якщо поліція «обґрунтовано підозрює, що вони причетні до діяльності іноземної держави, що становить загрозу».

Поліція не розголошує подробиць щодо діяльності, якою займався затриманий. Обвинувачення стосується дій, які можна охарактеризувати як «суттєву допомогу іноземній розвідці у здійсненні діяльності, пов'язаної з Великою Британією».