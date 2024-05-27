Будівля унікальної діаспорної біблотеки ім.Галини Король у Миргороді, що на Полтавщині, зазнала ушкоджень внаслідок атаки російських "Шахедів", повідомив у Facebook письменник і адміністратор Діаспорної бібліотеки імені Галини Король Анатолій Сазанський.

"На сьогодняшній день пробитий осколками дах протікає – вода ллється на книги. Потрібно замінити металопрофілем. Шукаємо допомоги", - написав він.

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Сазанський наголосив, що серйозних ушкоджень дах унікальної Діаспорної бібліотеки імені української просвітянки з Флориди (США) Галини Король зазнав під час нещодавньої атаки ворожих "шахедів" на інфраструктуру і житлові масиви Миргородського району Полтавської області - тоді було понівечено понад 50 приватних будинків.

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Свого часу біля витоків формування вагомих книжно-журнальних фондів бібліотеки стояли кращі українські національні діячі США, Канади, Австралії, України - Левко Лук’яненко, українсько-канадійські письменники - Любов Василів-Базюк, Микола Латишко; Євгеній Федоренко - очільник Української шкільної ради (США), родина Кохнів (Фундація імені Василя Липківського), родина Коновалів (Фундація імені Івана Багряного, США), родина Соколиків (Канада), Євдокія Островська (очільниця Союзу українок Австралії, родина Нитченків (Австралія), родина Домазарів (Австралія), родина Борців (Австралія).

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Допомогти у відновленні даху будівлі можна або перерахунком на картку Приватбанку № 4149 4993 8849 0375 або PayPal [email protected] Анатолій Сазанський.

Росія послідовно знищує культурну та історичну спадщину України

Від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну внаслідок російських обстрілів і бомбардувань було знищено й пошкоджено загалом понад 3 000 об’єктів і закладів культури.

На відновлення всієї культурної спадщини знадобиться більше десяти мільярдів доларів.

Міністерство культури та інформаційної політики повідомляло, що за період з 24 лютого 2022 року до 25 квітня 2024 року РФ зруйнувала або пошкодила 1062 об’єкти культурної спадщини.

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З них пам’яток національного значення - 123, місцевого значення - 864, щойно виявлених об’єктів культурної спадщини - 75.

Найбільше памʼяток культурної спадщини пошкоджено або зруйновано в Харківській (299), Херсонській (144), Донецькій (125), Одеській (115), Чернігівській (71) областях, у Київській області та Києві – 69.