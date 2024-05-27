Близько 16:00 російська окупаційна армія завдала ударів КАБами по центру Харкова. Пошкоджено цивільне підприємство. Відомо про 11 осіб, що дістали поранень та 1 загиблу.

Атака на Харків - що відомо

Кількість поранених унаслідок удару по Харкову 27 травня зросла до 11, одна поранена жінка померла, повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов, передає Укрінформ.

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За його словами, росіяни вдарили по цивільному підприємству авіабомбою.

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Міський голова Ігор Терехов повідомив, що крім Холодногірського району під ударом був Шевченківський район - там без поранених.

"Був приліт і у Шевченківському районі Харкова. Удар стався недалеко від житлових будинків - попередньо, на щастя, інформації про постраждалих та руйнування не надходило", - Терехов.

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов попереджав про загрозу повторних ударів і закликав жителів перебувати в укриттях.

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