Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що в Україні в тестовому режимі запустили технологію мобільного зв'язку п'ятого покоління - 5G.

Про це він написав у Телеграмі.

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В Україні запустили 5G - подробиці

"В Україні вперше в тестовому режимі запустили 5G. Інноваційний центр "Промприлад" в Івано-Франківську, офіс Vodafone у Києві, а також офіс Nokia в Гельсінкі зідзвонились за допомогою 5G і перевірили якість звʼязку. Все працює", - зазначив віцепрем’єр.

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Він нагадав, що нині 5G працює в понад 90 країнах світу.

"Зокрема, Європейський Союз планує покрити 5G територію всіх міст та основних шляхів до 2025 року. Ми маємо розвивати інновації та наздоганяти світ, навіть попри повномасштабну війну", - додав Федоров.

Він подякував компаніям Vodafone і Nokia за важливий крок до впровадження 5G в Україні та висловив сподівання, що "дуже скоро зможемо масштабувати технологію".

У компанії Vodafone уточнили, що зв'язок відбувся за допомогою тестових indoor-рішень 5G, які Vodafone та Nokia побудували в Івано-Франківську на території інноваційного центру "Промприлад", а у Києві – в офісі Vodafone.

"Це перші в Україні майданчики, де 5G став доступний не лише за допомогою спеціального демонстраційного обладнання. Відчути новий рівень швидкості та можливості сучасних технологій можна було за допомогою звичайних смартфонів і планшетів із підтримкою 5G", - зауважили в компанії.

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Що відомо про 5G

5G — це нове покоління мобільного інтернету, яке має забезпечити значно швидшу передачу даних на телефон і з телефона, ширше покриття та більш стабільний зв'язок. Швидкість 5G може досягати до 10 Гбіт/с, що у десятки разів більше, ніж 4G LTE. Це дасть змогу миттєво завантажувати дані та пересилати великі файли й відео високої чіткості без буферизації.

Також стандарт 5G може забезпечити набагато вищу надійність зв’язку та стабільний зв’язок навіть у високозавантажених мережах. Це важливо для критичних застосунків, зокрема медичних приладів, автономних автомобілів або системи промислового контролю.