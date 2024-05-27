Франція вирішила направити своїх інструкторів до України. Тут вони допоможуть навчати українських захисників.

Про це повідомив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

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Французькі фахівці тренуватимуть українських військових

Сирський розповів, що разом із міністром оборони України Рустемом Умєровим провів онлайн-переговори з міністром оборони Франції Себастьяном Лекорню.

"Радо вітаю ініціативу Франції направити в Україну інструкторів для підготовки українських військовослужбовців", - зазначив Головнокомандувач.

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За словами Сирського, він уже підписав документи, які дозволять першим французьким інструкторам відвідати українські навчальні центри, ознайомитися з інфраструктурою та персоналом.

Головнокомандувач висловив сподівання, що рішучість Франції буде спонукати інших партнерів долучитися до такої ініціативи.

Він додав, що подякував французькому міністру за військову та економічну допомогу Україні для оборони від Росії.

Військові інструктори з різних країн вже працюють в Україні

Прем'єр-міністерка Естонії Кая Каллас повідомляла, що деякі держави вже направили своїх інструкторів в Україну для тренування українських військових.

На думку Каллас, союзники по НАТО не повинні боятися, що відправка військ в Україну для тренування її солдатів може втягнути Альянс у війну з Росією.

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Вона зазначала, що "є країни, які вже тренують солдатів на місцях" і роблять це на свій страх і ризик. Каллас додала, що якби російські війська напали на навчальний персонал країн НАТО в Україні, це не призвело б до автоматичної активації статті 5 про спільну оборону.

"Я не можу собі уявити, що якщо там хтось постраждає, то ті, хто відправив своїх людей, скажуть: "Це стаття 5. Давайте ... бомбити Росію". Це не так працює. Це не відбувається автоматично. Тому ці страхи не мають під собою підстав", – заявляла Каллас.

Відправка іноземних військових в Україну: що відомо

Наприкінці лютого президент Франції Емманюель Макрон не виключив, що в майбутньому західні війська можуть бути відправлені в Україну.

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Однак тоді така теза не знайшла підтримки серед міжнародних партнерів. У США та низці європейських країн заявили, що не планують відправляти своїх солдатів в Україну.

Американські військові не воюватимуть в Україні, але Сполучені Штати й надалі підтримуватимуть її, заявив президент США Джо Байден під час виступу перед випускниками Військової академії США у Вест-Пойнті.

Литовський уряд готовий відправити власні війська до України з метою навчання.