Країни-члени НАТО мають прискорити постачання Україні критично важливої зброї, а також скасувати обмеження щодо її використання для ураження військових об’єктів на території Росії.

Про це йдеться у декларації Парламентської асамблеї НАТО, прийнятій на сесії у болгарській столиці Софії, передає кореспондент Укрінформу.

ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал.

ПА НАТО закликала дозволити Україні бити західною зброєю по Росії

Декларація була схвалена переважною більшістю понад 200 представників від 32 країн-членів Альянсу на засіданні за участі генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга та прем’єр-міністра Болгарії Димитара Главчева.

Advertisement

«Україна має бути забезпечена усім необхідним якнайшвидше і на стільки часу, скільки їй потрібно для перемоги», – йдеться у документі.

У ПА НАТО також закликали уряди країн Альянсу «підтримати Україну в її міжнародному праві на самозахист, знявши деякі обмеження на використання зброї, наданої членами НАТО, для завдання ударів по законних цілях у Росії».

Більше по темі Зеленський розповів про очікування від саміту НАТО Президент сподівається, що Україна зможе отримати більше систем ППО та літаків F-16.

Наголошується, що нинішніх зусиль із надання військової допомоги «недостатньо для перемоги України», і члени Альянсу мають перейти від поступових кроків до стратегії, яка забезпечить Україні «все, що їй потрібно, якнайшвидше і на стільки часу, скільки потрібно для перемоги».

Advertisement

Президент Парламентської асамблеї НАТО Міхал Щерба наголосив на важливості швидкого та безперешкодного надходження в Україну систем ППО та іншої життєво важливої зброї.

«Їм потрібна наша допомога. Не через два роки. Не через два місяці. Навіть не через два тижні. Їм це потрібно зараз», – заявив Щерба, додавши, що Україна може захиститися за умови, що зможе атакувати російські лінії постачання та військові бази.

Обмеження на завдання ударів по території РФ ускладнює оборону України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що союзники по Альянсу на національному рівні мають переглянути обмеження, накладені ними на використання наданої Україні зброї.

Advertisement

Це пов'язано з тим, що Росія веде обстріли України зі своєї території та вважає себе прикритою державним кордоном від ударів у відповідь.

Це справа союзників – приймати рішення про обмеження щодо (використання) зброї, яку вони поставляють в Україну. Це не рішення НАТО, це рішення окремих країн-союзниць. Деякі з них не мають жодних обмежень, інші застосовують різного роду обмеження. Моє послання у тому, що прийшов час зважити на (доцільність - ред.) деяких із цих обмежень», - наголошував керівник Альянсу.

Він підкреслив, що важливо завжди пам’ятати, чим саме є ця війна. Це Росія атакувала та вдерлася до іншої країни, порушуючи міжнародне право, вбиваючи цивільних людей, окупувавши частину української території.

Advertisement

Саме РФ порушила міжнародно визнані кордони України, які були раніше визнані самою Росією. Тож російське вторгнення в Україну є грубим порушенням міжнародного права, і, відповідно, Україна має право на самооборону, що прописано у Хартії ООН.