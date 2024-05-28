Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив у соціальних мережах, що в понеділок внаслідок російського авіаудару по селу в області загинули двоє підлітків. Того дня повітряні атаки були здійснені по всій південній Україні. "Троє людей загинуло та шість постраждали внаслідок російської атаки по Снігурівці. Двоє загиблих – 17-річні дівчина та хлопець", – повідомив Кім. ПРИЄДНУЙТЕСЯ ДО НАС! Підписуйтесь на наш Viber-канал. Того ж дня в районі Нікополя внаслідок ворожих ударів безпілотниками та артилерією були поранені мирні жителі та зруйнована інфраструктура. Advertisement "Майже півтора десятки ударів по Нікопольщині за день. Переважно – дронами-камікадзе, – повідомив у понеділок у соцмережах голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. – Втім, було й кілька артобстрілів. Агресор цілив по Нікополю, Мирівській, Червоногригорівській, Покровській, Марганецькій громадах". За словами Лисака, постраждав 56-річний чоловік, який дістав осколкове поранення. Він був госпіталізований у важкому стані. Лисак додав, що загалом було знищено 4 приватні оселі, багатоквартирна двоповерхівка, гараж, автомобіль, об’єкт інфраструктури, готель і приватне підприємство, а також пошкоджено електромережу. Advertisement

Зеленський вирушає з Іспанії до Бельгії У рамках поїздки Західною Європою з метою залучення коштів (розклад було оголошено в останню хвилину, ймовірно, з міркувань безпеки) президент Володимир Зеленський у вівторок вирушить з Іспанії до Бельгії, де він планує підписати двосторонню безпекову угоду, подібну до тієї, яку було щойно ухвалено в Іспанії мільярд доларів, повідомили в офісі прем’єр-міністра Бельгії в понеділок. Після зустрічі з прем’єр-міністром Бельгії Александром де Кроо Зеленський також відвідає військову авіабазу в Брюсселі, де зустрінеться з інструкторами, які проводять навчання українських пілотів на літаках F-16. "Бельгія пообіцяла відправити Києву винищувачі F-16 у рамках більш широкої ініціативи європейських союзників і сподівається розпочати поставки цього року", – повідомляє агенція Франс-Пресс (AFP). Advertisement

Польща замовляє у США ракети великої дальності, збільшує оборонний бюджет Міністерство оборони Польщі повідомило, що у вівторок країна підпише контракт на закупівлю у США малопомітних ракет великої дальності на суму 677 мільйонів євро (735 мільйонів доларів) для зміцнення своєї обороноздатності. За даними AFP, Польща збільшила свій оборонний бюджет приблизно до 4% ВВП, що зараз є найвищим показником серед країн НАТО. Натомість оборонний бюджет США станом на 2024 рік оцінювався в 2,9% ВВП. Advertisement "Війна в Україні продемонструвала важливість запуску ракет по цілях далеко від лінії фронту, а радіус дії ракет, які ми закуповуємо, становить близько 1000 кілометрів", – заявило в понеділок оборонне відомство Польщі. "Американські високоточні крилаті ракети класу "повітря-поверхня" JASSM будуть доставлені в 2026-2030 роках", — AFP цитує Міноборони Польщі. Країна вже має подібні ракети для запуску з F-16, але їхня дальність втричі менша. Роботу московських аеропортів призупинено через атаку дрона У понеділок Росія заявила, що збила безпілотник над селищем східніше Москви, що призвело до перебоїв у роботі двох великих аеропортів столиці приблизно на годину. "Сьогодні близько 21:00 у мікрорайоні Кучіно міста Балашиха система ППО збила БПЛА — уламки впали на приватний будинок", — написав у Telegram губернатор Московської області Андрєй Воробйов. Advertisement "Мешканці передмістя Балашихи могли чути звуки вибухів – прошу зберігати спокій, на місці працюють всі служби", – додав він.

Debris from an intercepted drone landed on a house in Balashikha pic.twitter.com/MAYvgdxKpB — Greyskull (@FreudGreyskull) May 27, 2024

Повідомляється, що Франція готова відправити військових в Україну для навчання, незважаючи на спротив Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив у понеділок, що Франція готова відправити в Україну інструкторів з підготовки військових, аби оцінити їхні можливості. Проте суспільна думка у Франції з цього приводу неоднозначна. "Як і з усіма іншими питаннями з цього приводу, ми продовжуємо працювати над цим разом з українцями, аби зрозуміти їхні конкретні потреби", – зазначили в Міністерстві оборони Франції. Advertisement Відомство додало, що військова підготовка в Україні була "однією з тем для обговорення" після конференції на підтримку України, скликаної наприкінці лютого президентом Франції Емманюелем Макроном. У Франції є ті, хто проти такого рішення, адже багато хто з французьких політиків продовжує висловлювати занепокоєння щодо ескалації конфлікту з Росією. Таку думку поділяють, зокрема, італійські, німецькі та американські партнери в НАТО. Минулими вихідними правий уряд Італії висловив занепокоєння щодо відправки військ будь-якої з країн НАТО в Україну для навчань як відповідь на те, що члени альянсу обговорюють таку можливість окремо. Італія також виступила проти пропозиції дозволити Україні застосовувати надану НАТО зброю проти цілей на території Росії.

Le rôle de la France, sur une ligne de crête, est d'aider l'Ukraine à tenir le front tout en évitant l'escalade avec la Russie.



En évoquant l'envoi de troupes, en envisageant le partage de la dissuasion nucléaire française, Emmanuel Macron a franchi des lignes rouges.#DébatBFM pic.twitter.com/pWs750RGJh — Jordan Bardella (@J_Bardella) May 27, 2024