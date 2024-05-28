Росіяни вдарили по населених пунктах Херсонської області, через що постраждали двоє осіб.
Про це написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграм.
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РФ обстріляла Херсонщину
"Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Львове, Антонівка, Михайлівка, Новоолександрівка, Станіслав, Дніпровське, Білозерка, Комишани та місто Херсон", – зазначив Прокудін.
За його словами, росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів, внаслідок чого були пошкоджені 3 приватні будинки.
Також РФ поцілила в навчальний заклад, стільникову вежу та водонапірну башту. Пошкоджено також господарчу споруду та приватний автомобіль.
"Через російську агресію 2 людини дістали поранення", – додав Прокудін.
РФ укотре обстріляла Херсонщину
Нагадаємо, що за минулу добу населені пункти Херсонщини теж зазнали обстрілів.
Про це писав Прокудін у Телеграм.
Як зазначалося, постраждали Комишани, Білозерка, Садове, Антонівка, Новотягинка, Михайлівка, Бургунка, Раківка та місто Херсон. КАБами ворог наніс удари по Бериславському і Херсонському районах.
Через обстріли пошкоджені 12 приватних будинків, адмінбудівля та Пункт Незламності, поранені троє людей.