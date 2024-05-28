Росіяни вдарили по населених пунктах Херсонської області, через що постраждали двоє осіб.

Про це написав голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін у Телеграм.

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РФ обстріляла Херсонщину

"Минулої доби під ворожим вогнем опинилися Львове, Антонівка, Михайлівка, Новоолександрівка, Станіслав, Дніпровське, Білозерка, Комишани та місто Херсон", – зазначив Прокудін.

За його словами, росіяни поцілили у житлові квартали населених пунктів, внаслідок чого були пошкоджені 3 приватні будинки.

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Також РФ поцілила в навчальний заклад, стільникову вежу та водонапірну башту. Пошкоджено також господарчу споруду та приватний автомобіль.

"Через російську агресію 2 людини дістали поранення", – додав Прокудін.