Торнадо та грози залишили майже 300 000 жителів у семи штатах без електроенергії.

Про це пише ВВС.

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Буревії у США вбили щонайменше 23 людини

Як зазначається, минулими вихідними сильні буревії вбили щонайменше 23 людини та залишили руйнування в центральній частині США.

ВВС повідомила з посиланням на синоптиків, що найбільший ризик змістився на схід, охоплюючи широку територію країни від Алабами до Нью-Йорка.

У понеділок вранці понад 120 мільйонів американців прокинулися від попереджень про несприятливу погоду.

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Неділя стала найважчим погодним днем у США цьогоріч

"Неділя була найжвавішим погодним днем ​​у США цього року, з понад 600 повідомленнями про збитки від буревіїв у 20 штатах. Сильні пориви вітру перетворювали будівлі на купи уламків, перевертали автомобілі та обривали лінії електропередач", – зазначили в ВВС.

Як повідомляли місцеві ЗМІ, в Алабамі 79-річна жінка загинула в понеділок вранці після того, як дерево впало на її будинок. Також у Колорадо фермер і 34 його корови загинули від удару блискавки. Сім смертей у штаті Техас зафіксовані у Веллі-В’ю в окрузі Кук після того, як торнадо пройшов сільською місцевістю біля парку мобільних будинків. Серед знайдених мертвими – двоє дітей двох і п'яти років і троє членів однієї сім'ї.

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Блискавка, грім і сильний дощ змусили евакуювати близько 125 000 глядачів під час недільних перегонів Indianapolis 500 і відкласти їх на чотири години.

"Минулої ночі багато сімей і громад не були в безпеці, – зазначив губернатор Кентуккі Енді Башер. – У нас були руйнівні шторми, які уразили майже весь штат".