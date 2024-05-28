Німеччина надасть Україні 60 млн євро на гуманітарну допомогу для мешканців східних регіонів.

Про це повідомляє DW

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Німеччина надасть кошти на гуманітарну допомогу

Відповідну заяву глава німецького зовнішньополітичного відомства зробила в понеділок, 27 травня, на зустрічі зі своїми колегами з ЄС у Брюсселі.

Як зазначила Бербок, ця гуманітарна допомога призначена саме для мешканців східних регіонів України, де нині часто бракує найнеобхіднішого.

Вона наголосила, що уряд Німеччини працює з міжнародними гравцями, щоб доправити туди гуманітарну допомогу.

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Німеччина надала черговий пакет військової допомоги

Нагадаємо, що 24 травня федеральний уряд Німеччини оновив список наданої Україні військової допомоги.

Як зазначалося, туди увійшли танки, машини та запчастини, боєприпаси тощо. Разом із Данією в межах спільного проєкту Бундесвер передав ще 10 основних бойових танків LEOPARD 1 A5, а також іще 20 кулеметів MG3 для танків і броньованих машин LEOPARD 2, MARDER і DACHS.

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