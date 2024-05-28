Заступниця міністра закордонних справ України Ірина Боровець провела телефонну розмову із заступницею міністра закордонних справ Мексики Марією Терезою Меркадо Перес.

Про це повідомляють в МЗС України.

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Для України важлива участь Мексики в Саміті миру

"Заступниця міністра наголосила, що Україна вважає участь Мексики в Глобальному саміті миру в Швейцарії надважливою і закликала до більш активного залучення до Формули миру Президента України Володимира Зеленського, зокрема через участь у робочих групах з імплементації Формули миру, а також запросила стати учасником Міжнародної коаліції за повернення українських дітей", – зазначили в зовнішньополітичному відомстві.

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Боровець висловила вдячність мексиканській стороні за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України в рамках ООН та інших міжнародних організацій. 

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Своєю чергою, Марія Тереза Меркадо Перес запевнила у незмінності підтримки Мексикою суверенітету і територіальної цілісності України та готовності сприяти реалізації ініціатив України в ООН, інших міжнародних і регіональних організаціях.

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